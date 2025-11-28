Trend Galeri Trend Magazin Alzheimer ilk belirtisini böyle veriyormuş! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişikliğe dikkat

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, günümüzde dünya genelinde yaklaşık 55 milyon kişi demans ile yaşamaktadır. Bu sayının 2030 yılında 78 milyona, 2050 yılında ise 139 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye'de ise Alzheimer hastası olduğu tahmin edilen kişi sayısı 600 bini aşmış durumda ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artması öngörülüyor. Bu nedenle, demansın yalnızca hafıza kaybı değil, aynı zamanda bilişsel ve davranışsal değişiklikleri de içeren erken belirtilerini fark etmek büyük önem taşıyor.