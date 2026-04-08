’Aman’ demekten kendinizi alamayacaksınız! Eylem Kızıl’ı görenler gözlerine inanamadı: 2000’lerin ikonu yıllara böyle meydan okumuş...

2000'li yılların başında 'Aman' şarkısıyla listeleri alt üst eden Eylem Kızıl, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Ünlü ismin sosyal medyada paylaşılan son kareleri, yıllara nasıl meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı. İşte bir dönemin pop ikonu olan Kızıl'ın son hali!

Giriş Tarihi: 08.04.2026 13:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 13:36
2000'li yılların ortasında Türk pop müziğinde adeta bir kasırga estiren, İngiltere'den Türkiye'ye uzanan müzik yolculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Eylem Kızıl, uzun süren sessizliğini sosyal medyada bozdu.

Kendi adını taşıyan ilk albümüyle listeleri alt üst eden ünlü sanatçının paylaşımları, kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu.

"AMAN" İLE BAŞLADI, "MIZ MIZ" İLE DEVAM ETTİ

2006 yılında piyasaya sürdüğü "Aman" şarkısıyla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkatleri üzerine çeken Eylem, kendine has tarzı ve danslarıyla pop dünyasına yeni bir soluk getirmişti.

Ardından gelen "Mız Mız", "Shake It In Istanbul" ve "Hayat Devam Eder" gibi hit parçalarıyla başarısını perçinleyen güzel şarkıcı, o dönem her yaştan müzikseverin diline dolanmayı başarmıştı. Son olarak uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Eylem Kızıl, şimdilerde sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri haline geldi.

Instagram'da 122 bin takipçisi bulunan ünlü sanatçı, paylaştığı karelerle adeta zamanı durdurduğunu kanıtlıyor.

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Bugün 41 yaşında olan Eylem'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alan şarkıcı için "Yıllar ona uğramamış", "Adeta gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı.

Bir dönemin pop ikonu Eylem, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini her fırsatta gözler önüne seriyor.

YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER İSİM MELİS BABADAĞ OLMUŞTU!

2011-2014 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estiren Pis Yedili, başta Kadir Doğulu olmak üzere pek çok genç yeteneği bünyesinde birleştirmiş, lise sıralarındaki eğlenceli ve zaman zaman dram dolu hikayesiyle gençlik dizileri arasında efsaneleşmişti.

Unutulmaz yapım, yıllar sonra bu kez dizinin duru güzeli Elçin karakterine hayat veren Melis Babadağ ile yeniden magazin gündeminin zirvesine oturdu.

YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Dizide "Paşa" karakterine hayat veren Kadir Doğulu'nun sevgilisi rolündeki Elçin'i canlandıran Melis Babadağ, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu. Sessizliğini bozarak yeniden göz önüne çıkan güzel oyuncu, hakkındaki o şoke edici itirafla bir anda sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Dizide okul formasıyla boy gösteren, 17-18 yaşlarındaki masum tavırları ve liseli halleriyle hafızalarımıza kazınan Melis Babadağ, meğer o sahneleri çekerken aslında bambaşka bir dünyadaymış! Herkesin henüz reşit bile olmadığını sandığı o yıllarda, ünlü oyuncunun gerçek yaşını duyanlar adeta küçük dilini yuttu.

DİZİDE 28 YAŞINDAYMIŞ!

Minyon görüntüsü ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Melis Babadağ, dizinin çekildiği o dönemde aslında tam 28 yaşında olduğunu itiraf etti!

Şimdilerde 41 yaşında olan Babadağ'ın yapmış olduğu bu itiraf dizinin sıkı takipçilerini de bir hayli şoke etti... Öte yandan Melis Babadağ'ın televizyon ekranlarında olmasada hala tiyatro sahnelerinde aktif bir şekilde oyunculukla ilgilendiği ortaya çıktı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN DİĞER İSİM: YÜKSEL AK!

Eski Türkiye güzeli Yüksel Ak, İzmir Fashion Week'te podyuma çıktı.

18 ve 14 yaşlarında iki çocuğu olan Ak, yaşantısını şöyle anlattı: "Annelik ve İzmir, biraz emeklilik hayatı gibi... Hamile kalınca İzmir'e taşındık. Sakin ve huzurlubir hayatımız var İzmir'de..."

Yüksel Ak, podyumları hiç özlemediğini söyledi: "İstanbul'a gittiğimde iki gün sonra hemen İzmir'e dönmek istiyorum."

"46 yaşındayım, zaten her şey değişti, eskisi gibi ortam değil. Bıraktığım için hiç pişman değilim. Mutluyum ve huzurluyum."

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM: ÖZLEM DÜVENCİOĞLU

Annesi Makedon, babası ise Bulgar göçmeni. Üç kardeşler, iki tane ağabeyi var. Hukuk ve ekonomi okuyan Düvencioğlu kendi emlak şirketini kurdu ve 3,5 yıl emlak işiyle uğraştı. Üniversiteyi ihmal ettiği için emlakçılığı bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra modellik yapmaya başladı ve birkaç reklam filminde oynadı. Tarihi yapılara özel bir hayranlığı var. Hayvanları sevdiği için vejetaryen olduğunu söyleyen Özlem Düvencioğlu, sokak köpekleri için bir ev satın aldı. Almanya'dan mavi tura çıkma hayaliyle geldiği İstanbul'da tesadüfen kendini oyunculuk yaparken buldu.

Almanya'dan İstanbul'a mavi tur yapma hayaliyle gelen Özlem Düvencioğlu'nun hayatı, burada bambaşka bir yöne evrildi. Tesadüf eseri adım attığı oyunculuk dünyasında kısa sürede dikkat çeken Düvencioğlu, Hırsız Polis dizisindeki unutulmaz "Mavi" karakteriyle hafızalara kazındı.

Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, son haliyle yeniden gündeme gelmeyi başardı.

Parmaklıklar Ardında dizisindeki performansıyla da adından söz ettiren 45 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Düvencioğlu'nun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Değişimi ve zarafetiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyor. 45 yaşındaki ünlü isim, hayranlarından tam not aldı.

KURTLAR VADİSİ'NİN ERHAN'INI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu, yıllar geçse de karakterleriyle gündemden düşmüyor.

Dizide hayat verdiği "Güllü Erhan" rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Erhan Ufak ise uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından, bu kez geçirdiği büyük değişimle adından söz ettirdi.