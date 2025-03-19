Ameliyat olan Didem Uzel’den hayranlarını endişelendiren paylaşım: Çok ağrım var!

Oyuncu Didem Uzel, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ayakları bandajlı fotoğrafını paylaşarak tekerlekli sandalye kullanacağını duyurmuştu. AMELİYAT OLDU Ayaklarındaki sıkıntı nedeniyle uzun süredir ağrı çeken ve yürümekte zorlanan güzel oyuncu ameliyat olduğunu açıkladı. 'ÇEKTİĞİM EZİYETİ ANLATAMAM' Bandajlı fotoğraflarını paylaşan Uzel, 'Çektiğim eziyeti anlatamam' ifadelerini kullanmıştı. Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Uzel, şunları söyledi: 'Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim. Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti anlatamam ve dibimde hiç söz dinlemeyen biri varken... 1 numara küçük bot giymişim hissiyle uykuya gidiyorum.' SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM YAPTI Ameliyat sonrası iyileşme sürecine giren Didem Uzel sağlık durumuyla ilgili dün yeni paylaşım yaptı. 'ÇOK AĞRI YAPTI' Didem Uzel paylaşımında hayranlarını endişelendirdi. Uzel tekerlekli sandalyede oturduğu fotoğrafını paylaşıp altına ise, 'Bence bu iş bitince kollarım kas yapacak. Dün gece sabaha karşı 4'te uyudum. Çok ağrı yaptı. Bu gece de gidişat iyi değil ama ağrı kesici aldım yattım. Bakalım' ifadelerini kullandı. DİDEM UZEL KİMDİR? 19 Mayıs 1971 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Didem Uzel, 2012 yılında iş adamı Selim Sarı ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten bir erkek çocukları oldu. Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Didem Uzel Sarı pandemi döneminde Türkiye'ye dönüş yaptı. Modellik kariyerinde yakaladığı başarıyı oyunculuk alanında da sürdürmek isteyen Didem Uzel, televizyon dünyasına adım attı. 1990'lı yılların sonlarından itibaren birçok projede yer aldı. 1997 yılında 'Yalan' dizisiyle ekran macerasına başlayan Uzel, ardından 'Üç Yapraklı Yonca' ve 'Evimiz Olacak mı?' gibi yapımlarda yer aldı. 2000'li yılların başında 'Dadı' dizisinde Nihal karakterini canlandırarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Kariyerine hız kesmeden devam eden başarılı oyuncu, 'Hızma', 'Büyük Umutlar', 'Yürek Çığlığı', 'Eylül', 'İki Aile' gibi birçok popüler dizide önemli roller üstlendi. Didem Uzel, 2006-2008 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan 'Doktorlar' dizisinde Burçin karakterine hayat verdi. 2010 yılında 'Dürüye'nin Güğümleri' dizisinde Helga rolüyle ekrana geldi. Oyunculuğun yanı sıra yarışma programlarında da boy gösterdi ve 2007 yılında 'Şarkı Söylemek Lazım' adlı programda yer aldı. Sinema sektöründe de kendini kanıtlayan Uzel, 2012 yılında 'N'apcaz Şimdi?' adlı filmde Özlem karakteriyle sinema severlerin karşısına çıktı. 2013 yılında 'İntikam' dizisinde Leyla Saygın karakterini canlandırdı. 2024 yılında ise 'Arka Sokaklar' dizisinde Filiz Haskul karakteriyle ekranda yer aldı.