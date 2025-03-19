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Ameliyat olan Didem Uzel’den hayranlarını endişelendiren paylaşım: Çok ağrım var!

Ünlü oyuncu Didem Uzel, geçtiğimiz haftalarda her iki ayağındaki sağlık sorunu nedeniyle ameliyat oldu. Didem Uzel, ağrısıyla ilgili yeni bir paylaşım yaparak hayranlarını endişelendirdi.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 23:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:44
Ameliyat olan Didem Uzel’den hayranlarını endişelendiren paylaşım: Çok ağrım var!

Oyuncu Didem Uzel, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ayakları bandajlı fotoğrafını paylaşarak tekerlekli sandalye kullanacağını duyurmuştu.

Ameliyat olan Didem Uzel’den hayranlarını endişelendiren paylaşım: Çok ağrım var!

AMELİYAT OLDU

Ayaklarındaki sıkıntı nedeniyle uzun süredir ağrı çeken ve yürümekte zorlanan güzel oyuncu ameliyat olduğunu açıkladı.

Ameliyat olan Didem Uzel’den hayranlarını endişelendiren paylaşım: Çok ağrım var!

"ÇEKTİĞİM EZİYETİ ANLATAMAM"

Bandajlı fotoğraflarını paylaşan Uzel, "Çektiğim eziyeti anlatamam" ifadelerini kullanmıştı.

Ameliyat olan Didem Uzel’den hayranlarını endişelendiren paylaşım: Çok ağrım var!

Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Uzel, şunları söyledi:

Ameliyat olan Didem Uzel’den hayranlarını endişelendiren paylaşım: Çok ağrım var!

"Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim. Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti anlatamam ve dibimde hiç söz dinlemeyen biri varken... 1 numara küçük bot giymişim hissiyle uykuya gidiyorum."