Ameliyat olan Didem Uzel’den hayranlarını endişelendiren paylaşım: Çok ağrım var!

"Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim. Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti anlatamam ve dibimde hiç söz dinlemeyen biri varken... 1 numara küçük bot giymişim hissiyle uykuya gidiyorum."