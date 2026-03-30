Amerika’da estetik ameliyatı olmuştu! Sosyetik Elif Dürüst 1,5 ay sonra ortaya çıktı: İşte yeni yüzü!

PORTEKİZLİ SANATÇIDAN İSTANBUL'DA İLK SERGİ

İstanbul'daki sergiler hız kesmeden devam ediyor. Sabiha Kurtulmuş, Beyoğlu'ndaki sanat galerisinde yine harika bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Portekizli heykel sanatçısı Miguel A. Rodrigues'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "HERITAGE-Miras", cumartesi günü açıldı. Mimarlık ile bezemenin birlikte çalışarak izleyiciyi dinsel ve imparatorluk sembolizmiyle yüklü bir evrene davet ettiği serginin açılış davetine sanat tutkunu ünlü isimler de katıldı. 2 Mayıs'a kadar açık kalacak sergiyi kaçırmayın.