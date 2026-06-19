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Angeline Jolie'nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: "Güzelliğinden eser kalmamış"

Yıllarca dünyanın en güzel kadını olarak gösterilen, asil duruşuyla Hollywood'a damga vuran Angelina Jolie'nin son görüntüsü sosyal medyayı adeta ikiye böldü! Kameralara yansıyan o son kareleri görenler, ünlü yıldızı tanımakta güçlük çekti...

Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 10:03
Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, geçtiğimiz aylarda Şangay'da bir markanın etkinliğine katılmış ve yüzündeki değişikliklerle magazin gündeminde yer almıştı.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

GÖRENLER TANIYAMADI

Ünlü yıldızın kırmızı halıda yüzünün görüntüsü görenleri şaşırtmıştı.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

YÜZ HATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şanghay Moda Haftası kapsamındaki etkinliğe katılan Jolie'nin yüz hatlarının alışılmışın dışında göründüğü dikkatlerden kaçmamıştı.

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Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

ESTETİK Mİ DUBLÖR MÜ?

Bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun estetik müdahale geçirmiş olabileceğini dile getirirken bazı kullanıcılar da 'dublör/klon' kullanıldığı ileri sürmüştü.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

Angelina Jolie'nin cephesinden estetik veya kozmetik işlemlere ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişti.

Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı! Ünlü yıldızın yüzüne ne oldu?

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

Kimileri bunun yalnızca kilo değişimi, ışık ve makyaj kaynaklı olduğunu savunurken, kimileri de yüzünün doğal hatlarının belirgin şekilde farklılaştığını öne sürmüştü.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

BU KEZ YENİ FİLMİNİN PRÖMİYERİNDE KENDİNİ GÖSTERDİ!

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Jolie, uzun aradan sonra yayınlanan yeni filminin prömiyerinde boy gösterdi. Ancak gözler oyunculuğundan ziyade yüzündeki yeni değişikliklerde toplandı.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

Nisan ayında daha geniş, daha kare ve daha hacimli görünen yüz hatlarıyla gündeme gelen Angelina Jolie, bu kez bambaşka bir görünümle hayranlarının karşısına çıktı.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

YENİ İŞLEMLER Mİ YAPTIRDI?

İlk bakışta daha dinlenmiş, daha pürüzsüz ve daha berrak görünen yüzü dikkat çekerken, birçok kişi oyuncunun yeniden birtakım estetik dokunuşlar yaptırdığını düşünmeye başladı.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

Özellikle yanak bölgesindeki hacmin daha dengeli dağılması, yüz ovalinin belirginleşmesi, çene hattının toparlanmış görünmesi ve göz çevresindeki daha yumuşak ifade sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

"GÜZELLİĞİNDEN ESER KALMAMIŞ"

Birkaç ay önceki fotoğraflarla yan yana konulduğunda iki farklı Angelina Jolie görüyormuş hissine kapılanların sayısı hiç de az değildi. Jolie'nin bu yeni görüntüsüne sosyal medyada "Güzelliğinden eser kalmamış", "Ne yapmış ki böyle?" tarzı yorumlar yağdı.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

İşte sizler için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...

Takvimler 1995'i gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki genç şarkıcı Pınar Dilşeker, Sana Sahibim adlı şarkısıyla bir anda müzik dünyasının yıldızı oldu. Ardından gelen albümler ve şarkılarla büyük bir hayran kitlesi edinen Dilşeker, özellikle Şinanari adlı parçayla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

Bugün 50'li yaşlarında olan Dilşeker, yıllar içinde tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

Estetik operasyonlar ve yeni imajıyla görenleri şaşkına çeviren ünlü isim, hayranları tarafından neredeyse tanınamaz hale geldi.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarına yorum yapan takipçileri, "Bu kadar değişime pes!" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

AYŞENUR BALCI

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

AYŞENUR BALCI

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

AYŞENUR BALCI

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

ÇİŞİL ORAL

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

ÇİŞİL ORAL

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

ÇİŞİL ORAL

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

SILA TÜRKOĞLU

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

SILA TÜRKOĞLU

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

HİLAL ALTINBİLEK

Angeline Jolie’nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğinden eser kalmamış

HİLAL ALTINBİLEK