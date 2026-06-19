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Angeline Jolie'nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: "Güzelliğinden eser kalmamış"
Angeline Jolie'nin yüzüne ne oldu? Son halini görenler tanımakta zorlandı: "Güzelliğinden eser kalmamış"
Yıllarca dünyanın en güzel kadını olarak gösterilen, asil duruşuyla Hollywood'a damga vuran Angelina Jolie'nin son görüntüsü sosyal medyayı adeta ikiye böldü! Kameralara yansıyan o son kareleri görenler, ünlü yıldızı tanımakta güçlük çekti...
Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 10:03