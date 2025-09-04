Trend
Anıl Altan'la 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Pelin Akil ayrılık sonrası ilk kez konuştu: "Hayatımdaki değişim dönüşüm getirdi"
Anıl Altan'la 2016 yılında nikah masasına oturan ve birkaç hafta önce boşandığını açıklayan Pelin Akil, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. "Hayatımdaki değişim büyük dönüşüm getirdi" diyen Akil, yaptığı açıklamalarla kısa sürede dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 04.09.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 08:03