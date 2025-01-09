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Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen kızı ilk kez ortaya çıktı! 6.çocuğu imam nikahlı eşinden...

'Ankaralı Turgut' ismiyle bilinen 61 yaşındaki Turgut Karataş, kansere yakalandıktan 5 ay sonra 15 Aralık 2024'te hayatını kaybetti. Sanatçı, tedavi görürken kendisi için toplanan parayı almaya çalışan çocuklarını evlatlıktan reddetmişti. Ankaralı Turgut'un vefatının ardından da sular durulmadı. Sanatçının kavgalı olan çocukları bu sefer de mezar taşı için birbirine girdi. Sanatçının zor günlerde yanında olan en büyük destekçisi kızı Eylem Boran, bir televizyon programında babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğunun olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:56
Ankaralı Turgut’un hiç bilinmeyen kızı ilk kez ortaya çıktı! 6.çocuğu imam nikahlı eşinden...

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş'a geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kanser teşhisi konularak hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Bir yandan kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut bir yandan da aile içi kavgalarla uğraşmıştı.

Ankaralı Turgut’un hiç bilinmeyen kızı ilk kez ortaya çıktı! 6.çocuğu imam nikahlı eşinden...

"YARDIM PARAMA GÖZ DİKTİLER"

Ankaralı Turgut'un akıllı ilaç alabilmesi için sanatçı arkadaşları tarafından düzenlenen yardım gecesinde toplanan yardım paraları tartışma konusu olmuştu. Açıklama yapan Ankaralı Turgut; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı?

Ankaralı Turgut’un hiç bilinmeyen kızı ilk kez ortaya çıktı! 6.çocuğu imam nikahlı eşinden...

Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.

Ankaralı Turgut’un hiç bilinmeyen kızı ilk kez ortaya çıktı! 6.çocuğu imam nikahlı eşinden...

BU KEZ DE MEZAR TAŞI KAVGASINA TUTUŞTULAR

Ankaralı Turgut'un 15 Aralık 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasındaki kavga bu kez mezar taşına evrildi. Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek çocuğu Eylem Boran, babasının mezarına "Canım babam" yazdırdı.

Ankaralı Turgut’un hiç bilinmeyen kızı ilk kez ortaya çıktı! 6.çocuğu imam nikahlı eşinden...

Ancak bu duruma itiraz eden sanatçının diğer kızı Özlem ise "Canım babamız" yazılı olan mezar taşı yaptırdı. Ankaralı Turgut'un mezar taşını değiştiren kızı Özlem sosyal medya hesabından yayınladığı videoda; "Sen babam yazdırdıkça ben babamız yazacağım.

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