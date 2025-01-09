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Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen kızı ilk kez ortaya çıktı! 6.çocuğu imam nikahlı eşinden...

'Ankaralı Turgut' ismiyle bilinen 61 yaşındaki Turgut Karataş, kansere yakalandıktan 5 ay sonra 15 Aralık 2024'te hayatını kaybetti. Sanatçı, tedavi görürken kendisi için toplanan parayı almaya çalışan çocuklarını evlatlıktan reddetmişti. Ankaralı Turgut'un vefatının ardından da sular durulmadı. Sanatçının kavgalı olan çocukları bu sefer de mezar taşı için birbirine girdi. Sanatçının zor günlerde yanında olan en büyük destekçisi kızı Eylem Boran, bir televizyon programında babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğunun olduğunu açıkladı.