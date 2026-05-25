Anlaşmalı boşanma savaşa döndü! Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal’a ezber bozan hamle: "Ömrümü hesaplayın!"

Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığı gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu. Jahovic mahkemeden, istatistiksel ölüm tablosunu çıkarmasını istedi. Jahovic, geri kalan ortalama ömrünün hesaplanıp araç gider bedellerinin kendisine ödenmesini istedi.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 25.05.2026 06:06 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 07:53
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve çocuklarının annesi eski eşi Emina Jahovic, 2018 yılında karşılıklı anlaşarak boşandılar.

Taraflar arasında imzalanan boşanma protokolüne göre Mustafa Sandal eşi ve çocukları için araç kiralayacak ancak araba satın aldığı taktirde ise kiralamadan muaf sayılacaktı.

Emina Jahovic, Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Jahovic, protokole uymadığı gerekçesiyle Mustafa Sandal'a dava açtı.

ÖMRÜNÜ HESAPLATTI
Emina Jahovic İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine tahsis ettiği aracı geri aldığını ve protokolü ihlal ettiğini belirtti.

Bilirkişi heyetinin kendisinin ortalama olarak ne kadar yaşayacağını (bakiye ömür) belirleyerek istatistiksel ölüm tablosu çıkarmasını talep etti.

Emina Jahovic, heyet tarafından hesaplanan ömür süre zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Jahovic dilekçesinde, teklifin Mustafa Sandal tarafından gerçekleştirilmediği taktirde emsal bir araba satın almasını mahkemeden talep etti. Dava önümüzdeki haftalarda görülecek.

EV KRİZİ DE PATLAK VERMİŞTİ!

Emina Jahovic, boşanma protokolüne uymayıp kendisine Sırbistan'dan ev almayan eski eşi Mustafa Sandal'a dava açtı. Jahovic'i haklı bulan mahkeme Sandal'ın Sırbistan'dan ev almasına hükmetti.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma protokolüne göre; çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar Jahovic'e verilecek, 500 bin dolar da çocukların eğitimine harcanacaktı.

Sandal, eski eşine nafaka ödeyecek, araç kiralayacak ve Sırbistan'dan ev alacaktı.

DAVAYI EMİNA KAZANDI
JAHOVIC, eski eşinin Sırbistan'da kendisine ev almayarak sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtip Sandal'a dava açtı. Dava, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, Mustafa Sandal'ın protokole göre Emina Jahovic'e Sırbistan'dan ev almasına karar verdi.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Mustafa Sandal ve 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eşi Emina Jahovic arasında gerilim bitmek bilmiyor. Sandal ve Jahovic 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. İkili arasında yapılan boşanma protokolüne göre; iki çocuğun velayeti anneye verildi.

Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon Dolar Emina Jahovic'e verilirken, 500 bin dolar çocukların eğitimi için harcanacaktı. Mustafa Sandal eski eşine ev satın alacak ve nafaka ödeyecekti.

DAVA AÇTI
Ancak Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Jahovic, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne göre kendisi ve çocukları için araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi. Kira bedellerini kendisinin karşıladığını dile getiren Jahovic, Sandal'ı bu yüzden icraya verdiğini kaydetti.

KARAR AÇIKLANDI
Bunun üzerine Mustafa Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak icra takibine itiraz etti ve icranın iptali için dava açtı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde görüldü.

Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı.

Mahkeme Emina Jahovic'in icra takibini haklı bularak, Sandal'ın icranın itirazını reddetti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör