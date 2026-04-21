Anne acısı ilk günkü gibi taze! Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! "Hiç gitmemiş gibisin her an kalbimdesin"

20 Mayıs 2025'te annesini kaybeden sunucu ve şarkıcı Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anne özlemini sık sık dile getirmeye devam ediyor. Hünel, son olarak yayınladığı duygusal mesajıyla bir kez daha takipçilerini derinden etkiledi.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 13:20
Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in anneleri Şükran Hünel, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 20 Mayıs 2025'te hayatını kaybetmişti.

Acı haberle yıkılan Aslı Hünel, annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlamıştı.

Zorlu günler geçiren ve her fırsatta annesine olan özlemini dile getiren ünlü sunucu, son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha duygulandırdı.

Bu kareyi yayınlayan Hünel, "Eğer bende bir iyilik görürseniz anneme dua edin çünkü beni o böyle yetiştirdi… Annem sen gideli 11 ay oldu. Seni çok seviyorum seni çok özlüyorum .Gittin ama hiç gitmemiş gibisin her an aklımda dilimde kalbimdesin" notuyla duygulandırdı.

"ANNESİZLİK ÇOK ZORMUŞ"

Aslı Hünel, geçen günlerde de annesiyle birlikte yer aldığı bu kareyi paylaşarak, yürek burkan şu satırlara imza atmıştı:

"Anne gidince… Sadece bir insan gitmez. Hayatın içindeki en büyük şifa gider. Grip olduğunda, ateşin çıktığında, canın yandığında "bir şeyin yok" diye seni iyileştiren o ses gider. Seni ilaçtan önce toparlayan, üstünü örten, başını okşayan merhamet gider. Anne gidince, seni en çok merak eden gider. 'Saat kaç oldu eve vardı mı?' diye düşünen, aç mı tok mu diye içi daralan, sen söylemeden seni hissedenin gider. Ve sen, aynı acıyı sadece bir kez yaşamazsın. Her hastalıkta, her yorgunlukta, her düştüğünde kalbinde tekrar tekrar yaşarsın. İnsan o zaman anlar ki; iyileştiren sadece ilaç değilmiş. Annesizlik çok zormuş çok. Özlemle Anne"

PINAR ALTUĞ DA ANNESİNİ DUYGUSAL BİR PAYLAŞIMLA ANDI...

Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ Atacan, 1999 yılında kaybettiği annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir kare paylaşan Altuğ, annesine olan özlemini dile getirdi. İşte ünlü oyuncunun o çok konuşulan paylaşımı...

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN ANNEM"

1999 yılında annesi Selma Altuğ'u kaybeden 51 yaşındaki oyuncu, bu yıl da annesinin doğum gününü unutmadı. Annesiyle çekilmiş nostaljik bir fotoğrafını paylaşan Altuğ, paylaşımına şu notu düştü:

"İyi ki doğmuşsun annem, iyi ki senin kızın olmuşum..."

Duygusal paylaşımıyla dikkat çeken Altuğ, özel hayatıyla da merak uyandırıyor...

atv'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Oyuncu Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan son olarak bir AVM'de objektiflere yansımıştı.

Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan anne-kız, neşeli halleri ile dikkat çekti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren ikili, benzerlikleriyle ilgi odağı oldu.

MİNİK KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI...

"HALA KOLLARIMDAKİ KÜÇÜK MELEĞİMSİN"

Öte yandan Pınar Altığ geçen günlerde Kızı Su'nun doğum gününü kutlayarak gündeme gelmişti. Su'nun küçüklük karesini paylaşan Altuğ, "Sen ne zaman 17 oldun güzel bebeğim,hala benim kollarımdaki küçük meleğimsin. İyi ki doğdun" notunu düşmüştü. Güzel oyuncu takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.