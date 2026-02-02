Trend
Galeri
Trend Magazin
Anne-kız alışverişte: Pınar Altuğ ve Su Atacan objektiflere yansıdı! Görenler hep aynı yorumu yaptı...
Anne-kız alışverişte: Pınar Altuğ ve Su Atacan objektiflere yansıdı! Görenler hep aynı yorumu yaptı...
Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, son günlerde kızı Su ile gündemdeki yerini koruyor. Güzel oyuncu, son olarak kızıyla birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Anne-kızı görenler ise "Gittikçe annesine benziyor" yorumunu yapmadan geçemedi.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 06:56