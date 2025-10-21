Trend Galeri Trend Magazin Anne olmanın sevincini kelimelere döktü... İrem Helvacıoğlu'ndan biricik kızı Sora'ya mesaj: "Her zaman arkanda olacağım"

Anne olmanın sevincini kelimelere döktü... İrem Helvacıoğlu'ndan biricik kızı Sora'ya mesaj: "Her zaman arkanda olacağım"

Kızı Sora'yı geçtiğimiz haftalarda kucağına alan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından kalpleri yumuşatan bir paylaşımda bulundu. Anne olmanın sevincini kelimelere döken Helvacıoğlu, biricik kızına bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 21.10.2025 08:39
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, hayranlarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Helvacıoğlu, özel hayatını gizli tutmayı tercih ettiği hamilelik sürecini tamamlayarak ilk kez anne oldu.

Oyuncunun sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenilirken, hem Helvacıoğlu'nun hem de minik bebeğinin sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.

Yakın çevresinden gelen bilgiler, ünlü oyuncunun bu yeni hayata adım atarken büyük bir mutluluk yaşadığını ortaya koyuyor. Hayranları, sosyal medya hesapları üzerinden tebriklerini iletirken, Helvacıoğlu'nun kısa süre içinde anne-kız ilk fotoğrafını paylaşıp paylaşmayacağı merak konusu olmuştu.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, doğum sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımında bebeklerinin adını duyurmuştu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; ''Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek'' ifadelerini kullanmıştı.

ANNE OLMANIN SEVİNCİNİ KELİMELERE DÖKTÜ...

İrem Helvacıoğlu son olarak sosyal medya hesabından kızı Sora'ya olan sevgisini gözler önüne serdi.

Minik kızının elini paylaşan ünlü oyuncu yayınladığı gönderiye şu notu düştü: "Beni o uçsuz bucaksız gökyüzüne kabul ettiğin için teşekkür ederim. Beni her zaman senin yanında göremediğinde arkanda olacağım. Benim içimde büyüttüğüm gökyüzüm, Sora'm". Güzel oyuncu paylaşımıyla takipçilerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

KIZIYLA İLK PAYLAŞIMINI YAPTI!

Öte yandan Çiçeği burnunda anne İrem Helvacıoğlu doğumdan günler sonra ilk paylaşımını da yapmıştı. Kızıyla yürüyüşe çıkan güzel oyuncu, "Hadi biraz gezelim. Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi ışıl ışıl" notunu düşmüştü.

NELER OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile sosyal medya hesabından barıştığını duyurmuş, ardından sevgilisiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu aşkını ilan etmişti.

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten sürpriz haber gelmişti. 35 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar Suadiye'de yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle evlenmişti.

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" demişti.

EVLİLİK TEKLİFİ NASIL OLDU?

Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" açıklamasında bulundu.

Evlendikten kısa süre sonra İrem Helvacıoğlu'ndan bebek müjdesi gelmişti.

İLK FOTOĞRAF
İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda ilk pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Çiftin bu özel anı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden tebrik yağmuruna tutulmuştu.

CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURDU!

İlk anneliğin heyecanını yaşayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabında bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.

Siyah- beyaz bir video yayınlayan Helvacıoğlu, daha sonra kız bebek beklediklerini duyurmuştu.

"MERAK, HEYECAN, ŞÜKÜR VE BİRAZ DA TATLI BİR KAYGI HEPSİ BİR ARADA"

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, doğumuna bir ay kala Şamdan Plus'ın objektifinin karşısına geçmiş ve hem özel pozlar vermiş hem de annelik heyecanını paylaşmış. İş insanı Ural Kaspar ile evli olan ve kız annesi olmaya hazırlanan oyuncu, "İçimde büyüyen bir canı hissetmek tarifsiz bir duygu. Merak, heyecan, şükür ve biraz da tatlı bir kaygı hepsi bir arada.

Kızımızı kucağıma alacağım anı düşündükçe heyecanlanıyorum, içim kıpır kıpır oluyor. Onu koklamayı, dokunmayı, gözlerine bakmayı sabırsızlıkla bekliyorum" demiş.

Hamileliğinin iyi geçtiğini de belirten oyuncu, bu süreçte en çok erik, börülce, pancar ve karpuz yediğini de sözlerine eklemiş. Almanya'da doğup büyüyen Helvacıoğlu, oyuncu olmak için İstanbul'a gelmesinin hayatının dönüm noktası olduğunu ve ikinci dönüm noktasının da kızının doğumu olacağını belirtmiş. Bu sözlerine bakılırsa anne olmayı çok istediği ve iyi bir anne olacağı belli olan Helvacıoğlu, kızını sağlıkla kucağına alır inşallah.

Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza geçirmişti.
Eşi ile tatilde bir kaza geçiren ünlü isim, denizdeki dubada üzerine bir çocuğun düştüğünü ve boynunda disk kayması nedeniyle fıtık oluştuğunu açıklamıştı.
İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE…"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Helvacıoğlu, "Hayatlarımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da. Bizler evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizlerle paylaştık.

Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı. En son dün gece sabaha karşı basına yansıyan görüntülerdeki; olumsuz gelebilecek soru ve yorumlardan kaçma hamlemizin bile yanlış yorumlara neden olduğunu görünce sizlere bu satırları yazmak istedik. Bundan sonraki süreçte göstereceğiniz yakınlık ve anlayış için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

URAL KASPAR KİMDİR?

İşletmecilik yapan Ural Kaspar'ın İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Suadiye semtinde bir mekanı olduğu biliniyor.