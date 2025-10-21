Trend
Galeri
Trend Magazin
Anne olmanın sevincini kelimelere döktü... İrem Helvacıoğlu'ndan biricik kızı Sora'ya mesaj: "Her zaman arkanda olacağım"
Anne olmanın sevincini kelimelere döktü... İrem Helvacıoğlu'ndan biricik kızı Sora'ya mesaj: "Her zaman arkanda olacağım"
Kızı Sora'yı geçtiğimiz haftalarda kucağına alan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından kalpleri yumuşatan bir paylaşımda bulundu. Anne olmanın sevincini kelimelere döken Helvacıoğlu, biricik kızına bakın neler söyledi...
Giriş Tarihi: 21.10.2025 08:39