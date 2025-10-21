Anne olmanın sevincini kelimelere döktü... İrem Helvacıoğlu'ndan biricik kızı Sora'ya mesaj: "Her zaman arkanda olacağım"

İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE…"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Helvacıoğlu, "Hayatlarımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da. Bizler evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizlerle paylaştık.