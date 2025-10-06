Anne olmasına günler kaldı! Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu duygularını paylaştı: "Tüm kaygıların içindeki en deli mutluluk"

"TÜM KAYGILARIN İÇİNDEKİ EN DELİ MUTLULUK"

O koşturan, planlayan, her şeyi tez canlılıkla isteyen kızdan geriye sabır ve sevgiyle bekleyen, olma haline güvenen, daha dingin biri geldi oturdu. Şaşkınım. Mesleğimi çok özledim. Gerçekten. O kadar ki ; gözlerim doluyor bazen, hele ki güzel oynanmış, iyi etüd edilmiş sahneler, projeler gördüğümde… Ama ne enteresanmış ki , bu kadar mesleğe aşık olmama rağmen, bir süredir oğlumdan başka bir şey düşünemez oldum. Tüm kaygıların içindeki en deli mutluluğum oldu. İyi dileklerinizi, güzel sözlerinizi aylardır okuyorum. Topluca teşekkür etmiş, bu temennilerinizin benim için ne kadar kıymetli olduğunu söylemiş olayım. Son aya girdik, iyi enerjilerinizi dualarınızı eksik etmeyin. Sevgi ve huzurlu bu halimizin sürmesi dileğiyle…"