Anne olmasına günler kaldı! Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu duygularını paylaştı: "Tüm kaygıların içindeki en deli mutluluk"

2022'de meslektaşı Çağrı Çıtanak'la evlenen Başak Gümülcinelioğlu, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Doğuma sayılı günler kala duygularını sosyal medyada paylaşan oyuncu, samimi sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 11:05
'Yargı' dizisinde 'Neva' karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Çağrı Çıtanak ile 8 Ekim 2022 tarihinde nikah masasına oturmuştu.

Evlilikleriyle magazin gündeminde yer alan çift, geçtiğimiz aylarda da bebek müjdesi vermişti.

Dört aylık hamile olduğunu açıklayan Gümülcinelioğlu'nun bebeğinin cinsiyetinin ne olacağı merak konusu olmuştu.

CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Başak Gümülcinelioğlu bir etkinlikte görüntülenerek, bebeği hakkında bilgi vermişti.

Başarılı oyuncu bir erkek bebek beklediklerini açıklayarak heyecanını dile getirmişti.

"HUZURLU HİSSEDİYORUM"

Anne olmasına günler kalan Başak Gümülcinelioğlu son olarak sosyal medya hesabından duygularını paylaşarak takipçilerine teşekkürlerini sundu. Güzel oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Anne olmama çok az kaldı. Söylemesi bile enteresanlıklarla dolduruyor içimi. Bu süreci olabildiğince akışına, bebeğimin ruhuna, hissettiklerime bırakarak geçirmeye çalıştım. Kaygılanıyorum bazen, korkuyorum. Düşününce içimde daha önce hissetmediğim bir sıcaklık hissediyorum sonra. Ne olursa olsun hep huzurlu hissettiriyor beni. Kucağıma almaya az kaldı bebeğimi, sağlıkla, huzurla güzellikle olsun diye her cümlenin sonuna ekliyorum.

"TÜM KAYGILARIN İÇİNDEKİ EN DELİ MUTLULUK"

O koşturan, planlayan, her şeyi tez canlılıkla isteyen kızdan geriye sabır ve sevgiyle bekleyen, olma haline güvenen, daha dingin biri geldi oturdu. Şaşkınım. Mesleğimi çok özledim. Gerçekten. O kadar ki ; gözlerim doluyor bazen, hele ki güzel oynanmış, iyi etüd edilmiş sahneler, projeler gördüğümde… Ama ne enteresanmış ki , bu kadar mesleğe aşık olmama rağmen, bir süredir oğlumdan başka bir şey düşünemez oldum. Tüm kaygıların içindeki en deli mutluluğum oldu. İyi dileklerinizi, güzel sözlerinizi aylardır okuyorum. Topluca teşekkür etmiş, bu temennilerinizin benim için ne kadar kıymetli olduğunu söylemiş olayım. Son aya girdik, iyi enerjilerinizi dualarınızı eksik etmeyin. Sevgi ve huzurlu bu halimizin sürmesi dileğiyle…"

İLK HAMİLE POZUNA BEĞENİ YAĞMIŞTI!

Karnı burnunda olan Gümülcinelioğlu'nun yayınladığı ilk hamile pozuna ise beğeni yağmıştı.

Öte yandan güzel oyuncunun yıllardır kullandığı uzun saçlarını radikal bir kararla kestirmesi sosyal medyada epey konuşulmuştu.

