Trend
Galeri
Trend Magazin
Anne olmasına günler kaldı! Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu duygularını paylaştı: "Tüm kaygıların içindeki en deli mutluluk"
Anne olmasına günler kaldı! Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu duygularını paylaştı: "Tüm kaygıların içindeki en deli mutluluk"
2022'de meslektaşı Çağrı Çıtanak'la evlenen Başak Gümülcinelioğlu, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Doğuma sayılı günler kala duygularını sosyal medyada paylaşan oyuncu, samimi sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 06.10.2025 11:05