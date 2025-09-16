Trend Galeri Trend Magazin Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Böyle güzellik görülmedi”

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Böyle güzellik görülmedi”

Oyuncu Sinem Kobal, küçük kızı Leyla ile birlikte keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kobal'ın evlerinin bahçesinde bulunan havuzda çektiği görüntüler, kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:00
Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu evliliğinden Lalin ve Leyla adını verdikleri iki de kızı dünyaya geldi.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu mesut bir evliliği olan Sinem Kobal ailesi ve özel hayatıyla magazin gündemini hareketlendirmeye devam ediyor.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

ANNE - KIZ BİRLİKTE EĞLENDİ!

Ünlü oyuncu, kızı Leyla'nın içine girdiği dev bir şeffaf balonun üzerinde eğlenceli anlar yaşamasını kayıt altına aldı.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

Minik Leyla, balonun içinde suyun üzerinde emekleyerek renkli görüntüler oluşturdu.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

İŞTE O ANLAR!

Kobal, anne-kız geçirdiği bu özel anları takipçileriyle paylaştı. Hayranları, hem Kobal'ın enerjisine hem de kızıyla kurduğu sıcak bağa övgü dolu yorumlar yaptı.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, kızlarıyla birlikte sosyal medyada zaman zaman samimi aile pozlarını paylaşarak takipçilerine özel anlar sunmaya devam ediyor.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KARDEŞİ DE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ!

Kobal ailesinin gündemi, bu kez Sinem Kobal'ın erkek kardeşi Kerem Kobal ile ilgili. Sinem Kobal'ın erkek kardeşi dünyaevine girdi, Sinem Kobal da görümce oldu.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

KARDEŞİNİ EVERDİ!
5 Eylül'de 'bride party' yapan Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal ve sevgilisi Katie Christie, geçtiğmiiz hafta nikah masasına oturmuştu.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

Kobal kardeşinin mutlu günlerini sosyal medya hesabında paylaştı. Abla-kardeşin geceye damga vuran dansı ise misafirlerin alkış yağmuruna tutulmuştu.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

Güzel oyuncunun bu özel günden tercih ettiği kıyafet ve duru güzelliği de görenleri hayran bırakmıştı.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

Instagram'ı aktif olarak kullanan Kobal, son paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Kobal, düğünün ardından taze gelinleri Katie Christie ile poz verdi.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

Sinem Kobal'ın 'Ne hafta ama' notuyla yayımladığı karelere hayranlarından "Sinem Kobal'a görümcelik çok yakıştı" yorumları geldi.

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER

Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! Böyle güzellik görülmedi

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER