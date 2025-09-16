Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Böyle güzellik görülmedi”

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KARDEŞİ DE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ!

Kobal ailesinin gündemi, bu kez Sinem Kobal'ın erkek kardeşi Kerem Kobal ile ilgili. Sinem Kobal'ın erkek kardeşi dünyaevine girdi, Sinem Kobal da görümce oldu.