Anneliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sinem Kobal ve kızı minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Böyle güzellik görülmedi”
Oyuncu Sinem Kobal, küçük kızı Leyla ile birlikte keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kobal'ın evlerinin bahçesinde bulunan havuzda çektiği görüntüler, kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı. İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:00