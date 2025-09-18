Trend
Galeri
Trend Magazin
Annelik duygusu kabardı! Sahra Işık'ın duygu dolu itirafı gözleri doldurdu: "30 yıl sonra aramanı bekleyeceğim"
Annelik duygusu kabardı! Sahra Işık'ın duygu dolu itirafı gözleri doldurdu: "30 yıl sonra aramanı bekleyeceğim"
Oğlu Pamir'i kucağına aldıktan sonra duygusal paylaşımlarına sık sık yer veren Sahra Işık, yayınladığı yeni gönderisiyle gözleri doldurdu. Annelik duygusu kabaran Işık, "30 yıl sonra aramanı bekleyeceğim" itirafıyla bakın neler söyledii...
Giriş Tarihi: 18.09.2025 12:27