Annelik duygusu kabardı! Sahra Işık'ın duygu dolu itirafı gözleri doldurdu: "30 yıl sonra aramanı bekleyeceğim"

Oğlu Pamir'i kucağına aldıktan sonra duygusal paylaşımlarına sık sık yer veren Sahra Işık, yayınladığı yeni gönderisiyle gözleri doldurdu. Annelik duygusu kabaran Işık, "30 yıl sonra aramanı bekleyeceğim" itirafıyla bakın neler söyledii...

Giriş Tarihi: 18.09.2025 12:27
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturmuştu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ PARİS'TEN DUYURMUŞTU!

Sahra Işık ve eşinin Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Işık, "Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı. En güzel anlarımızı burada yaşadık. Ve bugün hayatımızın en heyecan verici zamanını burada sizlerle paylaşmak istedik. Açıkçası İdris Aybirdi erkek ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıkla hayırlı bir evlat olsun diye dua ettik. Bu hissi bize yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun Allah'ım." notunu düşmüştü.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI!
Anne olmak için gün sayan Sahra Işık, oğlu Pamir'i kucağına almıştı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Sahra Işık, son olarak yaptığı paylaşımla gözleri doldurdu.

"30 YIL SONRA ARAMANI BEKLEYECEĞİM"

Oğluyla bir video yayınlayarak duygusal itiraflarda bulunan Işık şu ifadeleri kullandı: "Bundan yaklaşık 30 yıl sonra,gün içerisinde vakit bulup beni 5 dakika aramanı bekleyeceğim. O yüzden şuan istediğin kadar kucağımda kalabilirsin. Bu hisler kalbimi sızlatıyor. Ama gerçek bu ve acıtıyor."

Yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken ünlü ismin, geçen günlerde de doğum kilolarını vermesi ve eski formuna kavuşması dikkat çekmişti.

Taze annenin fit halleri beğeni yağmuruna tutumuştu.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık sadece aile yaşamıyla değil geçirdiği estetik operasyonlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık'ın yıllar içerisindeki değişimi zaman zaman ilgi odağı oluyor.

Sahra Işık, yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlarla geldiği halini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

ŞAHRA IŞIK KİMDİR?

1991 yılında dünyaya geldi, aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe'de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu.

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya'da temsil etti.

Sahra Işık'ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti.

2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Sahra Işık, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiyor.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik..

