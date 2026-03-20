"Annemi öldüreceklerdi!" Menajer Karagöz’den Blok3 ve yapımcısına ağır suçlamalar

Müzik dünyasının parlayan yıldızı Blok3 ve yapımcısı hakkında istenen 25 yıla kadar hapis cezası istemi, eğlence sektöründe deprem etkisi yaratırken kan donduran iddialar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Eski menajer Ferhat Karagöz'ün susturuculu silahların gölgesinde alıkonulduğu ve bilardo sopalarıyla darp edildiği o dehşet gecesinin perde arkasında, delillerin karartıldığına dair şok edici detaylar gizli. İşte hesap kapatmak için gidilen ofiste yaşanan ve yargıya taşınan o korkunç saldırının bilinmeyen tüm ayrıntıları...

TUBA KALÇIK
Giriş Tarihi: 20.03.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 20.03.2026 06:26
Organizatör ve menajer Ferhat Karagöz, geçtiğimiz aylarda rapçi Blok3 ile yapımcısı Jiyan Amca lakaplı Maruf Yöntürk hakkında şok iddialarda bulunmuştu. Karagöz, iki isim tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve silahla tehdit edildiğini ileri sürüp savcılığa başvurmuştu.

Yaklaşık 3 senedir Blok3 ile çalıştıklarını, başlarda karşılıklı memnuniyetlerinin olduğunu belirten Karagöz, daha sonra sorun yaşamaya başladıklarını ve olayın darp edip alıkoymaya kadar gittiğini ileri sürmüştü.

BORÇLU ÇIKARDILAR
Karagöz'ün şikayeti sonrasında sanıklar için 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Bunun üzerine olayın detaylarını öğrenmek için Ferhat Karagöz ile konuştum. Karagöz yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

"Blok3 ile tanışıklığımız Ekim 2023'te başladı. O tarihten itibaren konserlerinin ve organizasyonlarının büyük bir kısmını ben organize ettim. 2025 yılının başında, kendisi bana menajerliğini yapmamı teklif etti. Ben de aramızdaki güvene dayanarak teklifi kabul ettim ve menajerliğini üstlendim. "

"Çalışmalarımıza konserlerimize bir süre daha devam ettik. Ancak bu süre zarfında beni egale etmeye çalıştılar. Özellikle hesap konularını konuşmak istediğimde beni borçlu çıkarıp etik olmayan hareketlerde bulundular."

"Bir süre sonra sanatçının yapımcısı Maruf Yöntürk ile konuşup işleri sonlandırmak ve hesabı görüp kapatmak üzere ofisine çağırdı. Ben de gittim, amacım konuyu sorunsuz bir şekilde kapatmaktı. "

"Ofise gittiğimde karşılaştığım durum bambaşkaydı. Bana çeşitli ithamlarda bulunuldu, haklarım gasp edildi ve normalde alacağım varken beni borçlu çıkardılar. Küfür ve tehditler savurup yumruk attılar. Sonrasında beni ofiste alıkoyarak bilardo sopasıyla darp ettiler."

Bana, "Bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun. Seni öldüreceğiz" gibi sözler söylediler. Olayların ilerleyen anlarında içeriden silah getirildi, susturucu takıldı ve bana doğrultularak para bulmam istendi. Annem ve sevdiklerimi öldürmekle tehdit ettiler. Bu süreçte Blok3 ile ekibi de gelip bana saldırdı. Bir süre sonra oradan çıkabildim. "

"Hastanede darp raporu aldım. Ofisteki ve çevredeki kameraların olay anını kaydettiğini biliyorum. Ancak olaydan sonra kameralar söküldü, bundan dolayı da 'kamera kaydı bulunamamıştır' diye kaydedildi."

"Tek istediğim, gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin yerini bulmasıdır. Bu yüzden hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim."