Annesi Arzu Balkan’ın kopyası, babası Tamer Karadağlı’nın gururu! 19 yaşındaki Zeyno son haliyle büyüledi

İlk yıllarında Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla 288 bölüm yayınlanan dizi, 1995 yılında İnterstar'a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar adını almış ve 13 Ocak 1999 tarihine kadar yayınlanan 1069. bölüm ile gönülleri fethetmişti. 7 sezon süren uzun oluklu dizi Ferhunda Hanımlar şimdilerde de severek hayranlıkla izlediğimiz birçok oyuncunun kariyerinde bir ilktir. Bu isimlerden biri de Tamer Karadağlı.