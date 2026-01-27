Trend Galeri Trend Magazin Annesi Arzu Balkan'ın kopyası, babası Tamer Karadağlı'nın gururu! 19 yaşındaki Zeyno son haliyle büyüledi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve usta oyuncu Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızı Zeyno, güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çekiyor. Sanatın içinde büyüyen genç isim, yıllar içindeki değişimiyle adeta göz kamaştırıyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2026 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 08:01
Dizi ve sinema projelerindeki unutulmaz rolleriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, bugün Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak kariyerine başarıyla devam ediyor. Özel yaşamı ise sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Tamer Karadağlı, 19 yaşına giren kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik bir kareyle kutlamıştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno Karadağlı, bugün zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken genç bir kız oldu.

Tamer Karadağlı'nın kızının değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.

Bazı takipçiler Zeyno'nun babası Tamer Karadağlı'ya benzediğini savunurken, bazıları ise büyüdükçe annesine tıpatıp benzediğini dile getirdi.

Tamer Karadağlı, kızı Zeyno'nun doğum gününü paylaştığı bu karelerle kutladı.

Arzu Balkan, biricik kızının doğum gününü duygusal sözlerle kutladı:

"Dünden bugüne.. Su gibi geçti.. Canım Zeynom, inancım, umudum, gururum.. Yeni yaşın güzelliklerle, mucizelerle gelsin.. Seni çook seviyorum"

Zeyno Karadağlı, geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olmanın gururunu yaşamıştı.

Başarılarıyla ailesinin gururu olan Zeyno Karadağlı, yetenekli bir piyano sanatçısı olarak dikkat çekiyor.

İşte Zeyno'nun son hali...

İlk yıllarında Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla 288 bölüm yayınlanan dizi, 1995 yılında İnterstar'a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar adını almış ve 13 Ocak 1999 tarihine kadar yayınlanan 1069. bölüm ile gönülleri fethetmişti. 7 sezon süren uzun oluklu dizi Ferhunda Hanımlar şimdilerde de severek hayranlıkla izlediğimiz birçok oyuncunun kariyerinde bir ilktir. Bu isimlerden biri de Tamer Karadağlı.

Ekranların en uzun soluklu ve televizyon dizilerinden Ferhunde Hanımlar Türkiye'de yayınlanan ilk günlük dizi olarak da Türk dizi tarihinde önemli bir yer edinmişti. Oyuncu kadrosu ile hafızalara kazınan Ferhunde Hanımlar sosyal medyanın markajına takıldı.

Yaşı yetmeyenlerin ilgisini çekmeyi de başaran Ferhunde Hanımlar'ı yeniden gündeme getiren ise Tamer Karadağlı'nın paylaşımı oldu. Tamer Karadağlı, Ferhunde Hanımlar dizisindeki partneri İpek Çeken ile Ankara'da buluşmuştu.

Tamer Karadağlı'nın 'yeni bir Selçuk - Nevzat klasiği' notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İşte uzun bir zaman sonra biraraya gelen Ferhunde Hanımlar'ın Selçuk ile Nevzat'ı...

Tamer Karadağlı Ankara'da doğup büyümüş ve çocukluk ile gençlik yıllarının bir kısmını Amerika'da geçirmişti. 17 yaşında kendi isteğiyle Türkiye'ye geri dönen Tamer Karadağlı, konservatuvar eğitimini de Ankara'da almış ve mezun olur olmaz Ferhunde Hanımlar adlı efsane dizide rol alarak seyirci karşısına çıkmıştı. Günlük dizide Dt. Selçuk karakterini oynayan Tamer Karadağlı, ailenin küçük kızı Nevzat'ın eşini oynuyordu.

Karadağlı, aynı zamanda okul arkadaşı olan ilk partneri İpek Çeken ile mutlaka buluşuyor. O buluşmalardan birini ünlü oyuncu sosyal medyada, "Yeni bir Selçuk-Nevzat klasiği" notuyla paylaşmıştı.

İkiliye Karadağlı'nın Ankara'da yaşayan ve piyano bölümü öğrencisi olan kızı Zeyno Karadağlı da eşlik etmişti.

Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat'ı İpek Çeken'in son hali ise "Ne güzel yaş almışsınız" yorumlarını aldı.

Şimdilerde 57 yaşında olan İpek Çeken de sık sık sosyal medya hesabından eski günleri yad eden paylaşımlarda bulunuyor.

90'lı yıllara damga vuran Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri dizilerinden dostlarıyla biraraya gelen İpek Çeken bu kareleri takipçileri ile paylaşıyor.

İpek Çeken daha önce 1993 yılından bu kare ile Ferhunde Hanımlar tbt'si yapmıştı.