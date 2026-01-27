Trend
Annesi Arzu Balkan'ın kopyası, babası Tamer Karadağlı'nın gururu! 19 yaşındaki Zeyno son haliyle büyüledi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve usta oyuncu Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızı Zeyno, güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çekiyor. Sanatın içinde büyüyen genç isim, yıllar içindeki değişimiyle adeta göz kamaştırıyor.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 07:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 08:01