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Annesi için Dubai'den Türkiye'ye geldi! Aslışah Alkoçlar'dan Gülşah Alkoçlar'a sürpriz doğum günü partisi!

İş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdikten sonra yaşamına Dubai'de devam eden sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, annesi Gülşah Alkoçlar'ın doğum günü için Türkiye'ye geldi. Ablası Neslişah Alkoçlar'la annesinin yeni yaşını kutlayan Aslışah Alkoçlar, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:18
Annesi için Dubai’den Türkiye’ye geldi! Aslışah Alkoçlar’dan Gülşah Alkoçlar’a sürpriz doğum günü partisi!

Cemiyetin tanınan simalarından olan Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek magazin gündemini süslemişti.

Annesi için Dubai’den Türkiye’ye geldi! Aslışah Alkoçlar’dan Gülşah Alkoçlar’a sürpriz doğum günü partisi!

Evlendikten sonra Türkiye'den Dubai'ye taşınan sosyetik güzel, aile hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Annesi için Dubai’den Türkiye’ye geldi! Aslışah Alkoçlar’dan Gülşah Alkoçlar’a sürpriz doğum günü partisi!

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Aslışah Alkoçlar, son olarak annesinin yeni yaşını kutladığı anlar paylaştı.

Annesi için Dubai’den Türkiye’ye geldi! Aslışah Alkoçlar’dan Gülşah Alkoçlar’a sürpriz doğum günü partisi!

Doğum günü karelerini hesabında paylaşan Aslışah Alkoçlar, annesine olan sevgisini de göstermeyi ihmal etmedi. Alkoçlar paylaşımına, "Sen bizim her şeyimizsin" notunu düştü.

Annesi için Dubai’den Türkiye’ye geldi! Aslışah Alkoçlar’dan Gülşah Alkoçlar’a sürpriz doğum günü partisi!

Peş peşe fotoğraf yayınlayan Alkoçlar diğer paylaşımına ise, "Seni çok seviyoruz" yazdı.