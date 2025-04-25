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Annesi için Dubai'den Türkiye'ye geldi! Aslışah Alkoçlar'dan Gülşah Alkoçlar'a sürpriz doğum günü partisi!
Annesi için Dubai'den Türkiye'ye geldi! Aslışah Alkoçlar'dan Gülşah Alkoçlar'a sürpriz doğum günü partisi!
İş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdikten sonra yaşamına Dubai'de devam eden sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, annesi Gülşah Alkoçlar'ın doğum günü için Türkiye'ye geldi. Ablası Neslişah Alkoçlar'la annesinin yeni yaşını kutlayan Aslışah Alkoçlar, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Giriş Tarihi: 25.04.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:18