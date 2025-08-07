Trend
Annesi Nilüfer, babası Reha Muhtar... Evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı genç kız oldu! "Tam bir esmer güzeli"
Ünlü şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın evlat edindiği biricik kızları Ayşe Nazlı büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. 25 yaşındaki Ayşe Nazlı'yı görenler, "Tam bir esmer güzeli" yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 07.08.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 20:08