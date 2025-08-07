Annesi Nilüfer, babası Reha Muhtar... Evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı genç kız oldu! "Tam bir esmer güzeli"

"Nilüfer '80" ve "Sensiz Olmaz" adlı albümlerini, "Nilüfer '84" adlı albüm izlemiş olup albümün hitleri arasında "Varsa Söyle", "Dönsen Bile", "Kar Taneleri" gibi unutulmaz şarkılar da vardı. Bu albümle birlikte Nilüfer, Kayahan bestelerine albümlerinde yer vermeye başladı. Bir Selam Yeter adlı albümünü 1985 yılında çıkardı. Bu albümün en büyük özelliği sözü-müziği kendisine ait ilk şarkı olan "Erkekler Ağlamaz"ı da içermesiydi. 1986 yılında Kayahan bestesi "Geceler" ile Akdeniz Şarkı Yarışması'nda birincilik ödülü almayı başaran sanatçı, ertesi sene 1987 yılında ününü pekiştiren ve onu dünyaya tanıtan "Geceler" adlı albümünü yaptı. Sanatçı bu albümünde, daha önce başka sanatçılar tarafından seslendirilmiş olan pop şarkılarını ve "Geceler" adlı hitini seslendirdi. Bu albümü, 1988'de Esmer Günler adlı albüm izledi.