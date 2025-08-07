Trend Galeri Trend Magazin Annesi Nilüfer, babası Reha Muhtar... Evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı genç kız oldu! "Tam bir esmer güzeli"

Annesi Nilüfer, babası Reha Muhtar... Evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı genç kız oldu! "Tam bir esmer güzeli"

Ünlü şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın evlat edindiği biricik kızları Ayşe Nazlı büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. 25 yaşındaki Ayşe Nazlı'yı görenler, "Tam bir esmer güzeli" yorumunda bulundu.

Tam 24 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. Ayşe Nazlı'nın son hali merak konusu oldu. İşte sosyal medyada ilgi odağı olan Ayşe Nazlı…

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı 24 yaşında...

Sosyal medyadan kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topladı...

İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti.

İşte Ayşe Nazlı'nın son hali...

Sevilen şarkıcı Nilüfer kızının yeni yaşını "Bugün 22 Temmuz. Benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti, şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana… hayat sana teşekkür ederim" sözleriyle kutlamıştı.

Eski şarkılar güzeldir, onların modası hiçbir zaman geçmeyecek. Son yıllarda pop müzik geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" yanıtını vermişti.

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getiriyor.

Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı

Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı

Ayle Nazlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendine hayran bırakıyor.

Ayşe Nazlı, duru güzelliğiyle ilgi odağı olamayı başarıyor .

NİLÜFER KİMDİR?

Nilüfer Yumlu ya da bilinen adıyla Nilüfer, Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcıdır. 1970'li yılların başından itibaren Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından biri oldu. 1972 yılında yayımladığı ilk 45'liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı. "Dünya Dönüyor"un yanı sıra, 70'ler boyunca yayımladığı "Göreceksin Kendini", "Başıma Gelenler", "Boşver", "Kim Arar Seni" gibi şarkılar Türk pop müziği klasikleri arasına girdi.

1978'de Eurovision'a katılmasının ardından 80'lerin başında müzikte etkisini hissettiren arabesk akımına kapıldı. Nilüfer '84 albümünde "Kar Taneleri" şarkısını söylediği ve 90'ların sonuna kadar birlikte çalıştığı Kayahan müzik kariyerinde önemli bir yer tuttu.

Nilüfer, 80'ler ve 90'ların ilk yarısına kadar büyük satış yakalayan pek çok albümün ardından, zirvesini Nilüfer'le albümüyle yaşadı. Pek çok müzisyenle çalıştığı bu albüm, "Mavilim", "Çok Uzaklarda", "Namussuz Akşamlar" gibi hitlerin de etkisiyle 750 binin üzerinde satarak yılın en çok satan albümlerinden biri oldu.

Bir sonraki albümüyle 1970'li yıllardaki hitlerini yeni düzenlemeleriyle yeni nesle taşıyan Nilüfer, 2000'lerdeki birkaç albümün ardından 2011'de yeni nesil rock müzik grup ve şarkıcılarıyla birlikte seslendirdiği 12 Düet albümü oldukça iyi tepkiler topladı. Bunun ardından bir devam albümü daha olan 13 Düet albümü geldi. Şarkıcı 2015 yılında DMC etiketiyle yayınlanan "Kendi Cennetim" albümünü piyasaya sürdü.

31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'un Cihangir semtinde doğdu ve orada büyüdü. Babası Cemil Bey'in üçüncü evliliği Lütfiye Hanım'dan tek kızı olup babasının önceki evliliklerinden Orhan, Tevfik ve Gülsevin adlı kardeşleri vardır.

3 yaşında astıma yakalandı. Babasının piyano çalıp annesinin Türk sanat müziği şarkıları söylediği bir evde müzikle iç içe bir çocukluk geçirdi. Firuzağa İlkokulunda eğitim gören Nilüfer, 11 yaşındayken İtalyan Ortaokulunu kazandığı yıl babası hayatını kaybetti.

1970 yılında henüz öğrenciyken, "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıyla katıldığı Altın Ses Yarışması'nı kazandı. Yarışmada Serpil Barlas ikinci oldu. 1972 yılında "Kalbim Bir Pusula" adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra, 1973'te "Dünya Dönüyor" 45'liği ile asıl çıkışını yakaladı. İlk sahne deneyimini, İzmir Fuarı'nda Zeki Müren'in assolist olduğu kadroda çıkarak yaşadı.

"Dünya Dönüyor"un da yer aldığı ilk albümü "Nilüfer '74"teki "Göreceksin Kendini", "Aldanırım Sana" ve "Başıma Gelenler" gibi şarkılar Türk Pop Müzik tarihinde unutulmaz klasikler arasına girdi. 1975'te, Alman yapımcılardan gelen plak teklifini kabul ederek "Miss Nilüfer" ve "Ali" adlı 45'lik plakları yaptı. Aynı yıl "Oh Ya", 1976'da "Of Aman Aman" ve 1977'de "Kim Arar Seni" adlı 45'likleri çıkarttı.

Grup Nazar ile 1978 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne katılan sanatçı, "Sevince" şarkısıyla Türkiye'yi Paris'te yapılan 1978 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmiş; "Sevince", aldığı 2 puanla yarışmanın 18'incisi olmuştur.

Aynı yıl, "Müzik" ve "15 Şarkı" uzunçalarlarını yayınladı. "Nilüfer '79" sanatçının 80'li yıllardaki müzikal değişiminin ilk işareti niteliğindedir.

"Nilüfer '80" ve "Sensiz Olmaz" adlı albümlerini, "Nilüfer '84" adlı albüm izlemiş olup albümün hitleri arasında "Varsa Söyle", "Dönsen Bile", "Kar Taneleri" gibi unutulmaz şarkılar da vardı. Bu albümle birlikte Nilüfer, Kayahan bestelerine albümlerinde yer vermeye başladı. Bir Selam Yeter adlı albümünü 1985 yılında çıkardı. Bu albümün en büyük özelliği sözü-müziği kendisine ait ilk şarkı olan "Erkekler Ağlamaz"ı da içermesiydi. 1986 yılında Kayahan bestesi "Geceler" ile Akdeniz Şarkı Yarışması'nda birincilik ödülü almayı başaran sanatçı, ertesi sene 1987 yılında ününü pekiştiren ve onu dünyaya tanıtan "Geceler" adlı albümünü yaptı. Sanatçı bu albümünde, daha önce başka sanatçılar tarafından seslendirilmiş olan pop şarkılarını ve "Geceler" adlı hitini seslendirdi. Bu albümü, 1988'de Esmer Günler adlı albüm izledi.

1990'da "Sen Mühimsin" adlı albümünü yayınlayan sanatçı, böylelikle 90'lı yılların dinleyicileriyle buluşmuş oldu. Haziran 1992'de çıkan Yine Yeni Yeniden adlı albümde yer alan "Şov Yapma", "Yeniden Sev", "Haram Geceler", "Kavak Yelleri" gibi birçok şarkı hit oldu ve bu albüm bir milyondan fazla satış yaparak tüm zamanların en çok satan albümleri arasındaki yerini aldı. Nilüfer, bu albümde Kayahan, Adnan Ergil, Onno Tunç gibi dönemin önde gelen söz yazarı ve bestecileriyle çalıştı. Bu albümü 1994'te Ne Masal Ne Rüya adlı albüm izledi. Bu albümün hitleri arasında "Eğrisi Doğrusu", "Son Perde", "Sevgi Tam Olmalı" gibi parçalar yer alırken aynı zamanda Bosnalı çocuklar için hazırlanan "Bosna'da Bıraktım Kalbimi" adlı şarkı da yer aldı.