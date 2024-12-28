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Annesi şarkıcı Nilüfer, babası Reha Muhtar....Henüz 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı güzeller güzeli bir genç kız oldu
Annesi şarkıcı Nilüfer, babası Reha Muhtar....Henüz 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı güzeller güzeli bir genç kız oldu
Ünlü şarkıcı Nilüfer ile eski televizyoncu Reha Muhtar henüz 4 aylıkken evlat edinmişlerdi Ayşe Nazlı'yı... Ünlü çiftin biricik kızları Ayşe Nazlı büyüdü, serpildi, güzeller güzeli bir genç kız oldu.
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:14