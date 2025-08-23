Trend
Annesini 4 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybetmişti! Emine Ün anne hasretiyle sarsıldı... "Acımın tarifi yok"
Eski manken ve oyuncu Emine Ün, 4 yıl önce koronavirüs sebebiyle annesi Müzeyyen Bolverdi'yi kaybetmişti. Ölümünün yıl dönümünde biricik annesinin hasretiyle sarsılan Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı. İşte Emine Ün'ün duygulandıran o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 23.08.2025 16:40