Annesini 4 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybetmişti! Emine Ün anne hasretiyle sarsıldı... "Acımın tarifi yok"

Eski manken ve oyuncu Emine Ün, 4 yıl önce koronavirüs sebebiyle annesi Müzeyyen Bolverdi'yi kaybetmişti. Ölümünün yıl dönümünde biricik annesinin hasretiyle sarsılan Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı. İşte Emine Ün'ün duygulandıran o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 23.08.2025 16:40
Esas soyadı "Bolverdi" olan Emine Ün, 24 Eylül 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası tır şoförlüğü yapan ünlü oyuncu, liseden mezun olduktan sonra yazıldığı bir ajans ile mankenlik hayatına giriş yaptı.

Yaptığı işlerle adından söz ettiren ve bir dönem televizyonlarının aranan yüzü olan Emine Ün, 4 yıl önce amansız bir kayıp yaşayarak sarsılmıştı.

Biricik annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs sebebiyle kaybeden ünlü oyuncu, yaşadığı bu acı ile zor günler geçirmişti.

Annesinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerinin yüreklerini dağlayan Ün'ün anne hasreti dinmedi.

"KAPKARA GÜN"

Ün, annesi Müzeyyen Bolverdi'nin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Kapkara gün. Acımın tarifi yok..." notunu düştü.

"SENİ SONSUZ SEVİYORUM"

Acısı dinmeyen Emine Ün, yaptığı bir diğer paylaşımında ise "Nurlar içinde uyu. Benim canım annem. Sensiz 4 yıl….Özlemin ve sevgin her an kalbimde. Seni sonsuz seviyorum" yazarak takipçilerini duygulandırdı.

Öte yandan kariyerinin başlarındayken rol aldığı 'Canısı' dizisinde İbrahim Erkal'ın rol arkadaşı Emine Ün'e gerçekten tokat atması Türk televizyon tarihine geçmişti.

Bir zamanların fenomen dizisi Canısı'da başrol oynayan İbrahim Erkal'ın senaryo gereği attığı tokat sonucu Emine Ün'ü hastanelik ettiği iddia edilmişti.

İbrahim Erkal'ın, Emine Ün'e gerçekten vurunca güzel oyuncunun düştüğü havuzda baygınlık geçirdiği konuşulmuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu konuya açıklık getirerek "Bir dizi sahnesiydi, köpürtüldü, çok abartıldı. Kapalı bi havuzdu ve ses yankı yaptı. Çok abartıldığını düşünüyorum" demişti.

Aynı zamanda Emine Ün'ün eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

Annesi gibi güzelliğiyle dikkat çeken Duru Kınay'a övgüler yağıyor.

Duru Kınay liseyi bitirmiş, üniversite eğitimi için İngiltere'ye gitmişti.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

EBRU ŞALLI VE OĞLU BEREN TAN

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü itiraf eden Ebru Şallı şu sıralar özel hayatıyla gündem düşmüyor. Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü.

Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor.

Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor.

Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor.

MİRAN VE EZMİRA KOCAMAN OLDU

Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı.

Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti...