Annesini 4 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybetmişti! Emine Ün anne hasretiyle sarsıldı... "Acımın tarifi yok"

"SENİ SONSUZ SEVİYORUM"

Acısı dinmeyen Emine Ün, yaptığı bir diğer paylaşımında ise "Nurlar içinde uyu. Benim canım annem. Sensiz 4 yıl….Özlemin ve sevgin her an kalbimde. Seni sonsuz seviyorum" yazarak takipçilerini duygulandırdı.