Trend Galeri Trend Magazin Annesini herkes tanıyor! A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu’nun babasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

A.B.İ. ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, bu kez performansıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. Sosyal medyada annesi Lütfiye Saraçoğlu ile yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan güzel oyuncu, bu defa babasıyla olan benzerliğiyle herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 11:25
atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu herm kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabı Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu annesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu herkes tanıyor. Peki yıldız oyuncunun babasını gördünüz mü?

İŞTE AFRA SARAÇOĞLU'NUN BABASI UĞUR SARAÇOĞLU

'Twin DNA'

Geçen günlerde Afra Saraçoğlu'nun babası Uğur Saraçoğlu, kızı ile birlikte bir fotoğrafını paylaşmıştı. Kızıyla birlikte yemeğe baba Saraçoğlu paylaştığı fotoğrafın altına 'Twin DNA' yani (İkiz DNA) yazmıştı.

Sadece Afra Saraçoğlu değil... Magazin dünyasında babalarına olan benzerlikleri ve onlara olan derin bağlarıyla tanınan pek çok isim var. Bu isimlerin başında ise, her paylaşımıyla yürekleri burkan Pınar Altuğ geliyor. İşte Altuğ'un babasına olan o dinmeyen özlemi...

Ekranların sevilen isimlerinden Pınar Altuğ, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki duygusal paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Uzun yıllardır izleyiciyle güçlü bir bağ kuran ünlü oyuncu, özellikle babasına duyduğu özlemle zaman zaman takipçilerini duygulandırıyor.

Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı.

Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak 35 yıl önce kaybettiği babasını nostaljik bir kareyle andı.

"ÇOK ÖZLÜYORUM SENİ"

51 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Çok özlüyorum seni" notunu düştü. Altuğ'un bu duygusal paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Peki diğer ünlü isimlerin babalarını daha önce görmüş müydünüz?

ASLI ENVER

ASLI ENVER VE BABASI

YASMİN ERBİL

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

PINAR DENİZ

PINAR DENİZ VE BABASI

CEYDA DÜVENCİ

CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ

YALÇIN DÜMER

YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER