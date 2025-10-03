Trend Galeri Trend Magazin Annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlamıştı...Barış Murat Yağcı'dan yürek burkan paylaşım

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran duyuran Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak'ı kaybetti. Biricik annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlayan Barış Murat Yağcı'dan yürek burkan paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 11:35
Bir dönem oyunculuk yapan Barış Murat Yağcı, katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Barış Murat Yağcı annes acısıyla sarsıldı.

Yağcı, annesi Arzu Ernak'ın vefat ettiğini Instagram hesabından duyurmuştu:

Yağcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00'te) Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur."

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ernak, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

BİRCE AKALAY'DAN DUYGUSAL VEDA

Arzu Ernak Yağcı, aynı zamanda ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halasıydı. Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halasına şu sözlerle veda etti:

"Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu."

MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ

Annesinin vefatının ardından Barış Murat Yağcı'dan, bir paylaşım geldi. Annesinin mezarı başında dua eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı sevenlerini duygulandırdı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı.

2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.