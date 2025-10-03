Annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlamıştı...Barış Murat Yağcı’dan yürek burkan paylaşım

BİRCE AKALAY'DAN DUYGUSAL VEDA

Arzu Ernak Yağcı, aynı zamanda ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halasıydı. Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halasına şu sözlerle veda etti:

"Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu."