Trend
Galeri
Trend Magazin
Annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlamıştı...Barış Murat Yağcı'dan yürek burkan paylaşım
Annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlamıştı...Barış Murat Yağcı'dan yürek burkan paylaşım
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran duyuran Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak'ı kaybetti. Biricik annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlayan Barış Murat Yağcı'dan yürek burkan paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 03.10.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 11:35