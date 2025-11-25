Trend Galeri Trend Magazin Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Henüz küçük bir çocukken yaşadığı bir an, onun kaderini tamamen değiştirdi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Hülya Koçyiğit'in sinemaya nasıl başladığını biliyor musunuz? Meğer usta bir oyuncu olacağı 5 yaşından belliymiş!

Giriş Tarihi: 25.11.2025 15:10
Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Ailesiyle birlikte bir gün Medrano Sirki gösterisine giden Hülya Koçyiğit, henüz beş yaşındaydı. Koçyiğit, çalan coşkulu müziğe öylesine kapıldı ki, kendini bir anda sahnede dans ederken buldu.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Işıklar altında mutlulukla dans eden küçük kızı gören izleyiciler, onu alkışlamaya başladı. Bu an, annesinin aklında yeni bir kapı araladı; çocuğun hem müzik kulağı hem de dans kabiliyeti vardı. Acaba sahne sanatlarına yönelir mi? Bu düşünceyle anne Koçyiğit küçük kızını Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü imtihanlarına soktu.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Küçük oyuncu adayı, 310 müracaat arasından okula kabul edilen dokuz kişiden biri olmayı başardı. Ancak yatılı eğitim hem küçük oyuncuyu hem de ailesine ağır geliyordu. Tam bu sırada İstanbul'da Belediye Konservatuvarı açıldı. Annesi, kızına artık ayrı kalmalarına gerek olmadığını müjdeleyerek onu İstanbul'a geri getirdi.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Koçyiğit bir yandan ortaokula devam ederken bir yandan konversatuvar eğitimini sürdürdü, okulda piyeslerin aranan ismi haline geldi.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Bu dönemde Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü açılınca, anne Melek Hanım üç kızını da sınava soktu ve üçü de kazanarak sahneye adım attı. Okul, konservatuvar ve gece piyesleri derken yoğun bir süreç başladı.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Koçyiğit bu yılları, "Annem donanımlı olmamı istedi. Ben de halimden memnundum" sözleriyle anlatıyor.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Genç oyuncu, Şehir Tiyatroları'nda sahne alırken Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekti. Ünlü isim, annesine "Hülya çok yetenekli ama eğitim görmesi lazım" diyerek tavsiyede bulununca Koçyiğit, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Cüneyt Gökçer gibi önemli hocalardan eğitim almaya başladı. İkinci sınıfın yaz tatilinde ise hayatını değiştirecek ilk teklif geldi.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Usta oyuncu böylece sinema dünyasına adım atarak başarı basamaklarını birer birer tırmandı...

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

BİR BAŞKA YEŞİLÇAM GÜZELİNİN KEŞFEDİLME HİKAYESİ: TÜRKAN ŞORAY

222 film çevirerek Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, güzelliği, yeteneği ve etkileyici oyunculuğuyla sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Yıllara meydan okuyan kariyeri ve Sultan lakabıyla anılan Şoray, Türk sinemasının en sevilen ve saygı duyulan kadınlarından biri olarak hala ön plana çıkıyor. Peki Yeşilçam Sultanı'nın nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz?

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Bir televizyon programına katılan Şoray kariyerini adım adım nasıl inşa ettiğini şu sözlerle anlatıyor: "Annem, kardeşimle bana bakmak için çalışmak zorundaydı. Babam da ilgilenmiyordu bizimle. Mecburen bizi anneannemle dedemin yanına bırakıyordu annem. Dedemlerin oturduğu yer mutaassıp bir çevreydi.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Beni de bir yere bırakmıyorlardı ama bir gün mahallede bir akşam herkes bir yere koşuyor. Ben de nasıl olduysa izin aldım, beni de bıraktılar. Ben de komşularla birlikte koşa koşa bir yere gittik böyle. İşte bir meydan var, onun arsasında film çekiyorlarmış.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Ben de hayatımda ilk defa film çekimi görüyorum. Lambalar, ışıklar falan… Sonra bir yüz gördüm. İnanılmaz, melek gibi güzel bir yüz… Meğer Muhterem Nur'muş o.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Böyle bir ışığa bakıyor, herkes gidiyor yanına imza istemek için. Ne olduğunu bilmiyorum, ben de gittim imzalı resmini istedim… İnsanlar film alanına girmesin diye ipler gerilirdi ve ben de o seyircilerin arasındayım o sırada. Böyle merakla bakıyorum ne olup bitiyor diye.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Sonra birisi geldi benim yanıma. Bana, "Filmde oynar mısın?" gibi bir şeyler söyledi. Film, film çekimi nedir bilmiyorum. Sinemaya bile pek gitmemişim. Belki bir kere falan gitmişimdir ya da. Çok şaşırdım, korktum ve koşa koşa eve gitmiştim. İşte, o yanıma gelen kişi Memduh Ün'müş… Demek ki, kaderimde sinema varmış. Birincisinde olmadı ama ikinci tesadüfte oldu…"

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Henüz 13 yaşındayken 24 yaşındaki Ziya Akaröz ile evlendirilen Soyman, bu süreçte okumayı hiç bırakmadı.Gizlice ortaokul sınavlarına hazırlandı, daktilo kurslarına gitti ve ortaokulu bitirir bitirmez lise sınavlarına hazırlanarak lise eğitimini de tamamladı.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Liseyi bitirdikten sonra Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girdi ve sınavları başarıyla tamamladı.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

13 yaşında yaptığı evlilikten Ümran adında kızı ve Harun adında oğlu olan Soyman, eşi Ziya Akaröz'den 11 yıl sonra boşandı. İlk evliliğinin ardından 1999 yılında Faik Öztürk ile evlenen Soyman, aradığı aşkı Öztürk'te buldu.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

EVLAT ACISI ÇEKTİ!

27 Temmuz 2024 tarihinde MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Soyman, oğlunun vefatının ardından bir süre toparlanamadı.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

BAKIN NASIL KEŞFEDİLMİŞ…

Yaşadığı bu zorlu hayatın ona artılarından biri Ankara'da yaşarken Seda Sayan ile evlerinin yakın olmasıydı.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in ilk doğduğu zamanlarda komşu olan Soyman ve Sayan, uzun yıllara dayanan bir dostluk geliştirdi.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

SAHNE HAYATI EN YAKIN ARKADAŞI SAYESİNDE BAŞLADI!

Gelen sahne teklifine yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı tavsiye eden Seda Sayan, Soyman'ın sahne hayatını başlatmış oldu.Uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarıyla çok konuşulan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde bulunuyor.

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

BAŞKA BİR ÜNLÜ İSİM SAYESİNDE KEŞFEDİLEN O KİŞİ:SEDA SAYAN

Türk televizyonlarının "Sabahların Sultanı" olarak hafızalara kazınan Seda Sayan, bugüne dek şarkıcılık, oyunculuk ve sunuculuk kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Ancak onun yıldızlığa giden yolculuğu hiç de kolay olmadı. Peki Seda Sayan'ı kim keşfetti? Ünlü sanatçı nasıl şöhrete kavuştu? İşte bir düğün salonundan Maksim Gazinosu'na, oradan ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmaya uzanan hikâyesi…

Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, 30 Aralık 1962 tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı. Ardından uvertürlük yaparak küçük gazinolarda sahneye çıkan Sayan, assolist Cemal Coşar ile bir dönem şan çalıştı. Ancak onun kaderini değiştiren iki önemli isim vardı: Biri dönemin popüler organizatörü Turgut Akyüz, diğeri ise dev yapımcı Türker İnanoğlu.