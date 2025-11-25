Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!

Beni de bir yere bırakmıyorlardı ama bir gün mahallede bir akşam herkes bir yere koşuyor. Ben de nasıl olduysa izin aldım, beni de bıraktılar. Ben de komşularla birlikte koşa koşa bir yere gittik böyle. İşte bir meydan var, onun arsasında film çekiyorlarmış.