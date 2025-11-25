Trend
Galeri
Trend Magazin
Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!
Annesinin dikkati hayatını değiştirdi... Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in beyaz perdeye nasıl başladığını biliyor musunuz? 5 yaşında yıldız olacağı belliymiş!
Henüz küçük bir çocukken yaşadığı bir an, onun kaderini tamamen değiştirdi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Hülya Koçyiğit'in sinemaya nasıl başladığını biliyor musunuz? Meğer usta bir oyuncu olacağı 5 yaşından belliymiş!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 15:10