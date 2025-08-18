Trend Galeri Trend Magazin "Annesinin kızı maşallah" Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarına övgüler yağdırdı!

"Annesinin kızı maşallah" Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam eden Hülya Avşar, mimar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sosyal medyadaki pozlarına kayıtsız kalmadı. Avşar, adeta her geçen gün annesine daha çok benzeyen kızına övgüler yağdırarak anne–kız benzerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 14:47
Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Türkiye'nin ünlü sanatçısı Hülya Avşar'ın mimarlık kariyerine adım atan kızı Zehra Çilingiroğlu, son dönemde adından sıklıkla söz ettiriyor.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Güzelliği, zarafeti ve annesine olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken genç isim, adeta ışığını her geçen gün daha da parlatıyor.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

22 bin takipçili hesabında sık sık paylaşım yapan Çilingiroğlu, yeni karelerini yayınlayarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Annesi Hülya Avşar ise biricik kızının fotoğraflarına kayıtsız kalmadı...

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Avşar mimar kızının karelerine, "Kızımsın diye çok zevkli olduğunu yazmak istiyorum ama ayrıca bir tasarımcı olarak çok beğeniyorum çok." notunu düştü. Zehra Çilingiroğlu aynı zamanda takipçilerinden birçok, "Annesinin kızı maşallah" yorumunu aldı.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Annesinin kızı maşallah Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun pozlarına övgüler yağdırdı!

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.