"Annesinin kızı maşallah" Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarına övgüler yağdırdı!
Güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam eden Hülya Avşar, mimar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sosyal medyadaki pozlarına kayıtsız kalmadı. Avşar, adeta her geçen gün annesine daha çok benzeyen kızına övgüler yağdırarak anne–kız benzerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 14:47