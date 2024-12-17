Anoreksiya ile mücadele ediyordu! Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande’nin son hali sevenlerini üzdü!

ARİANA GRANDE KİMDİR?

Ariana Grande-Butera (d. 26 Haziran 1993), 2 Grammy Ödülü sahibi Amerikan şarkıcı, oyuncu, söz yazarı ve iş insanı. Boca Raton, Florida'da doğdu. Çoğu kişisel deneyimlere dayanan müziği medyanın yoğun ilgisine konuk olurken, dört oktavlık vokali eleştirel beğeni topladı. Kariyeri boyunca 2 Grammy ödülü, bir Brit Award, 2 Billboard Müzik ödülü, 3 Amerikan Müzik ödülü 9 MTV Video Müzik ödülü ve 27 Guinness Dünya Rekoru dahil olmak üzere birçok ödül aldı.

Kariyerine 2008'de Broadway müzikalinde başladı ve Nickelodeon sitcom'u Victorious (2010–2013) ve daha sonra da yan dizisi Sam & Cat'deki (2013–2014) Cat Valentine rolüyle ünlendi. Müzik kariyerine olan ilgisi artınca Victorious dizi müzikleri için birkaç şarkı kaydetti. YouTube'a yüklediği şarkı cover'larını fark eden Republic Records ile 2011'de anlaşma imzaladı.