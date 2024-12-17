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Anoreksiya ile mücadele ediyordu! Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande’nin son hali sevenlerini üzdü!
Anoreksiya ile mücadele ediyordu! Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande’nin son hali sevenlerini üzdü!
Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande, son haliyle herkesi şaşırttı. Bir dönem yeme bozukluğu ile mücadele eden Ariana Grande'nin son zamanlarda hızla kaybettiği kilolar, sevenlerini endişelendirdi. İşte ünlü şarkıcının son hali!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:05