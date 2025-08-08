Trend
Anoreksiyadan binlerce kişi ölüyor, yıkılsın artık bu algı! Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak uyardı
İngiltere'de sağlıksız görünen mankenlerin kullanıldığı reklam yasaklandı. Türkiye'deki güzellik kraliçeleri de bu durumu destekleyerek "Artık kendine güvenen, sağlığını ön planda tutan nesillerin devri başlıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 08.08.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 07:40