Trend Galeri Trend Magazin Antalya'da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Antalya'da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Türkiye hayranlığıyla bilinen dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Antalya tatiline tam gaz devam ederken son karesiyle magazin dünyasını salladı! Hollywood yıldızı, tatili sırasında ünlü bir Türk oyuncuyla bir araya gelerek objektiflere poz verdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada beğeni rekorları kırdı...

Giriş Tarihi: 20.04.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 11:15
Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

2010 yılından beri İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etmişti.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da yapılan Servet Operasyonu filmi için bir dönem Serik'in Belek bölgesinde konaklayan Jason Statham, bölgeye olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Aksiyon filmlerinin sevilen yıldızı, bu kez tatil anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Ünlü oyuncu, kaldığı otelin mağara konseptli havuzunda çocuğuyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Jason Statham'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

JASON STATHAM VE TÜRK YILDIZ YAN YANA!

58 yaşındaki ünlü aktör Jason Statham, son olarak ünlü Türk oyuncuyla kameralara poz verdi.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Ümit Erdim dünya yıldızı Statham ile yan yana geldiği o kareyi şahsi Instagram hesabından paylaştı. İkilinin samimi ve karizmatik duruşuyla dikkat çektiği fotoğraf, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu...

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

DÜNYACA ÜNLÜ İÇERİK ÜRETİCİSİ MARVİN ACHİ, TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİ

Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri ve farklı kültürdeki insanları tanımak için Dünya turuna çıktı. Dünya turu kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Achi, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Ekibi ile birlikte Taksim'den yürüyerek Kapalı Çarşı'ya gelen Achi, İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini anlık olarak sosyal medya hesabı üzerinden canlı bir şekilde takipçileriyle paylaştı.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Binlerce kişinin izlediği yayının sahibi Achi, en çok da Türkiye'nin insanlarını sevdiğini dile getirdi. Türkiye'de tura devam edeceğini söyleyen Achi, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya gibi yerleri de ziyaret edeceğini belirtti.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

'TÜRKİYE'YE MUTLAKA GELMELİSİNİZ'

İçerik Üreticisi Marvin Achi, "Türkiye'yi çok seviyorum, buraya gelmek için uzun zamandan beri bekliyordum. Bunu çok uzun zamandan beri planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için Dünya turundayım. En çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi ve şu an buradayım.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

"TÜRKİYE HER ŞEYE SAHİP"

Beklentim aslında bu kadar değildi, ama geldikten sonra yemekler gördüm sevgi ve karşılaştığım olaylar beni aşırı mutlu etti. Takipçilerim beni uzun zamandan beri Türkiye'ye davet ediyorlardı. İlk defa geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey Türkiye'deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Türkiye'nin çok farklı bölümleri var. Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip. Türkiye'nin farklı illerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Şu anda İstanbul'dayım. Konya'ya, Kapadokya'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a ve ismini hatırlayamadığım birçok yere seyahat etmeyi planlıyorum" dedi.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİZE EŞLİK ETTİ'

Marvin Achi'nin arkadaşı Türk İçerik Üreticisi Ediz Özcan, "Marvin ile bir ay öncesinde kontağa geçtik. Kendisi Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Sağ olsunlar hem kendi arkadaşları hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eşlik ettiler rehber sağladılar ve koruma sağladılar. Şu an Türkiye'nin güzel ve kültürel yanlarını göstermek istiyoruz.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Bundan bir öncesinde Speed adlı içerik üreticisi gelmişti. Orada yurt dışına karşı güzel bir izlenim verememiştik. Vermemiz gerekiyordu. Herkesten bunun için özür diliyoruz. Bunun içinde elimizden geldiği kadarıyla en iyisi olmasını istedik. Dolayısıyla rehber eşliğinde güzel Türkiye'mizin tanıtımını turistlere karşı yapmak için güzel bir şekilde ağırladık. Türkiye'nin belli noktalarını gezmeye de devam edecek" diye konuştu.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

YABANCI İSİMLERİNDE UĞRAK DURAKLARINDAN BİRİ DE: KARS!

Yabancı turistlerin yeni gözdesi Kars! Geçen hafta ülkemizi ziyaret eden dünyaca ünlü konuklar, donan Çıldır Gölü üzerinde yapılan partiye katılıp uçsuz bucaksız beyaz manzaraya hayran kaldılar.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

AKIN AKIN KARS'A GELİYORLAR
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, sadece deniz, kum ve güneşiyle değil, kış turizmiyle de ilgi çekiyor!

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Son dönemin yükselen tatil destinasyonlarından biri de Kars! Şehrin kayak merkezi Sarıkamış'a sadece yerliler değil, yabancı turistler de akın ediyor.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Şehir geçtiğimiz günlerde yurtdışından gelen birbirinden ünlü konukları ağırladı.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Birleşik Krallık'ta yaşayan, David Guetta ve Steve Angello gibi isimlerle birlikte sahneye çıkan DJ ve müzik prodüktörü Louis Bekk, Londra'da yaşayan manken Gabriele Gzimailaite, Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesi olan Dubai'de yaşayan Rama Mourad da Kars'a geldi.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN İKİ İSİM İSE ALEXıS SANCHEZ VE MICHELLE CARVALHO OLDU!

Sevila'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez ile yaşadığı aşkla adını duyuran Brezilyalı manken Michelle Carvalho, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

58 kilodan 100 kiloya çıkmasıyla gündeme gelen ve büyük beden manken olan Carvalho, İstanbul'u karış karış gezdi.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Galata'ya gidip özel pozlar çektiren manken, "İstanbul her zaman çok güzel görünüyor" dedi.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Kuruluş Orhan gibi tarihi dizilerin tüm dünyada yayınlanmasıyla o döneme merak saran Carvalho, ardından tarihi kostümler giyip Türk kahvesi içti.

Antalya’da sürpriz buluşma! Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Türk yıldız yan yana: O pozları beğeni rekoru kırdı...

Kapalıçarşı'ya gitmeyi de ihmal etmeyen ünlü manken, hem gezdi hem de alışveriş yaptı. Ardından Sultanahmet Camii ve Çamlıca Camii'ne giden Carvalho, önceki gün de İstanbul'dan ayrıldı.