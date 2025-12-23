Trend
Aradığı aşkı sonunda buldu! Manken Gigi Hadid ve oyuncu Bradley Cooper evleniyor: Düğün tarihi açıklandı
One Direction'ın eski üyelerinden Zayn Malik'le yollarını ayırmasının ardından kalbini dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bradley Cooper'a kaptıran Gigi Hadid'den müjdeli haber geldi. Bir süredir birliktelik yaşayan ünlü çiftin evlenmeye hazırlandığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 12:46