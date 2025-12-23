Trend Galeri Trend Magazin Aradığı aşkı sonunda buldu! Manken Gigi Hadid ve oyuncu Bradley Cooper evleniyor: Düğün tarihi açıklandı

One Direction'ın eski üyelerinden Zayn Malik'le yollarını ayırmasının ardından kalbini dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bradley Cooper'a kaptıran Gigi Hadid'den müjdeli haber geldi. Bir süredir birliktelik yaşayan ünlü çiftin evlenmeye hazırlandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 12:46
Hollywood'un gözde isimlerinden Bradley Cooper ile dünyaca ünlü model Gigi Hadid, ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Bir süredir sakin ve gözlerden uzak bir birliktelik sürdüren çiftin, 2026 yılında evlilik kararı aldığı öne sürüldü.

İddialara göre Bradley Cooper, bu önemli adımı atmadan önce hem kendi ailesiyle hem de Hadid ailesiyle detaylı görüşmeler yaptı.

Özellikle annesi Gloria Campano ile oldukça yakın bir ilişkiye sahip olan Cooper'ın, evlilik planlarını ilk olarak annesiyle paylaştığı ve onun desteğini aldığı konuşuluyor.

Gigi Hadid'in de bu sürece hazırlıklı olduğu ve evlilik ihtimali üzerine hem annesi Yolanda Hadid hem de babası Mohamed Hadid ile uzun sohbetler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İki ünlü ismin evlilik fikrine sıcak bakmasının en önemli nedenlerinden biri ise çocukları. Gigi Hadid'in, kızı Khai ve Bradley Cooper'ın kızı Lea'nın, uyumlu bir bağ kurduğu ve çiftin çocuklarını birlikte büyütme fikrine büyük önem verdiği ifade ediliyor.

Ekim 2023'ten bu yana birlikte olan Hadid ve Cooper, ilişkilerini bugüne kadar göz önünde yaşamamayı tercih etmişti.

Ancak kulislerde dolaşan bu iddialar, ünlü çiftin yakın zamanda daha somut adımlar atabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

2026 YILINDA EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN BİR BAŞKA ÜNLÜ: TAYLOR SWİFT

Müzik dünyasının başarılı kadın isimlerinden biri olan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, son zamanlarda aşk hayatıyla herkesi kıskandırıyor.

2 yıldır Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'le birlikte olan ünlü şarkıcı, sonunda aradığı mutluluğu bulmuştu.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI!

Taylor Swift, bir süredir birlikte olduğu biricik aşkı Travis Kelce'den evlilik teklifi almıştı.

Ünlü çift, sosyal medyada hesaplarında evlilik teklifi sırasında çekildikleri pozları paylaşmıştı.

Özel karelerini sevenleriyle paylaşan çift, nişanlandıklarını duyurmuştu.

Başarılı şarkıcı paylaştığı karelere, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notunu düşmüştü.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU!

Düğün hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce'nin ne zaman nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.

13 UĞURLU SAYISI!

Page Six'in haberine göre, ünlü şarkıcı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, NFL sporcusu ile Watch Hill'deki Ocean House'da dünyaevine girecek.

İddialara göre Swift'in bu tarihi özellikle seçmesinin sebebi, hem doğum gününe denk gelmesi hem de konserlerden önce eline 13 sayısını yazmasıymış.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARINA BAŞLAMIŞLARDI!

Ağustos ayında nişanlanan Taylor Swift ile Travis Kelce çiftinin, milyonlarca doları bulan düğün hazırlıklarıyla ilgili gelişmeler gündeme gelmişti. Çiftin, törenin yapılacağı yer olarak 28 milyon dolarlık Rhode Island'daki görkemli malikanelerini tercih ettiği ve büyük güne hazırlık amacıyla kapsamlı tadilatlara başladığı ortaya çıkmıştı.

Düğünde Swift'in en yakın dostları Gigi Hadid ve Selena Gomez'in nedimeler arasında yer alacağı iddia edilirken, hazırlık sürecine dair dikkat çekici bilgiler de paylaşılmaya devam ediyor. The Sun'a konuşan bir kaynak, Grammy ödüllü şarkıcının okyanus kıyısındaki evini adeta çiçeklerle kaplı bir cennete dönüştürmeyi planladığını öne sürmüştü.

Aynı kaynak, hem Swift'in hem de nişanlısı Travis Kelce'nin yalnızca peyzaj düzenlemesi için yaklaşık 1,2 milyon dolar harcamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Ayrıca tadilat çalışmalarının yüksek maliyetine, düğünden önce yapılan değişikliklerin gizliliğini sağlamak amacıyla alınan ek güvenlik önlemlerinin de eklendiği belirtilmişti.

Kaynak aynı zamanda; "Kutlamanın tamamının beyaz, mor ve pembe orkidelerden oluşan aranjmanlar, mavi, beyaz ve pembe ortancalar ve pembe, beyaz ve kırmızı tonlarında şakayıklarla bir çiçek dalgası gibi olmasını istiyor" iddiasında bulunmuştu.

EVLİLİK TEKLİFİ ANLATMIŞTI!

Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift, ilk kez evlilik teklifinin detaylarını anlatmıştı. İngiltere'de katıldığı The Graham Norton Show'da konuşan Swift, Kelce'in kendisi için özel bir bahçe tasarlattığını belirterek, "Beni şaşırtarak harikalar yarattı. Evlilik teklifi 10 üzerinden 10'du" dedi. Düğün tarihiyle ilgili net konuşmayan yıldız şarkıcı, "Öğreneceksiniz" demekle yetindi. Swift, düğün hazırlıklarına albüm sonrası başlayacağını söyledi.

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI!
Taylor Swift'in nişan haberi çok geçmeden dikkat çekerken, yüzüğünün değeri ise merak konusu oldu. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre Swift'in yüzüğünün fiyatının 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

EVLİLİK KARARI ALAN DİĞER BİR İSİM İSE CRİSTİANO RONALDO VE SEVGİLİSİ GEORGİNA RODRİGUEZ...

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.