Trend Galeri Trend Magazin Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles'in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles'in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Bir dizi başarısız ilişki sonrasında aradığı aşkı Arjantinli iş insanı Martin Migueles'de bulan Wanda Nara, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Nara, 'Aşkım' notunu düşerek bakın ne paylaştı...

Giriş Tarihi: 27.10.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 09:01
Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Futbol camiasının en çok gündeme gelen isimlerinden Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, özel yaşamıyla magazin dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Bir dönem rapçi L-Gante ile yaşadığı kısa süreli ilişkisiyle gündem olan Wanda Nara bir süre sona kalbini Arjantinli bir iş adamının kaptırdığı iddia edilmişti.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Yabancı basın organları bu ismin Martín Migueles olduğunu öne sürmüştü.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

İddiaya göre ikili yaklaşık üç aydır görüşüyor. Ancak Wanda Nara'nın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, söylentilerin doğruluk payı olabileceği yönünde yorumlanmıştı.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

DEDİKOLDULAR DOĞRU ÇIKTI!
Wanda Nara son paylaşımında Martin Migueles'i etiketleyerek kalp koyduğu paylaşımla aşkını ilk defa gözler önüne sermişti.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Nara'nın bu paylaşımı kısa süre içinde magazin basınında geniş yankı bulurken ikiliden bir paylaşım daha gelmişti. Yeni sevgilisiyle ele ele oldukları o anları sosyal medya hesabında paylaşan aşkını gözler önünde yaşamaya hazır görünüyor.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

ARADIĞI AŞKI SONUNDA BULDU...

Çetrefilli aşk hayatından sonra aradığı aşkı bulduğu söylenen Wanda Nara, son olarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Sevgilisi Martin Migueles'in araba kullandığı anı paylaşan Nara, İspanyolca "Feliz cumpleaños mi amor" (Doğum günün kutlu olsun aşkım) notunu düştü.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Peki Wanda Nara'nın aşk hayatı nasıl gündeme gelmişti?

İHANETLERLE BAŞLAYAN EVLİLİK...

Wanda Nara, 2003 yılında futbolcu Maxi Lopez ile dünyaevine girmişti. Ancak Nara 2014 yılında, Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

İhanetlerle başlayan evlilik sonrasında uzun bir süre mutluluğu tadan ünlü çift, 2025 yılının Mart ayında olaylı bir şekilde boşandı.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Bu süre zarfında Arjantinli güzel gönlünü memleketlisi rapçi L-Gante'ye kaptırmıştı. Gante ve Nara ilişkisi ise Arjantin basınına bomba gibi düşmüştü.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

İkilinin arasında 13 yaş fark olması, magazin dünyasını da epey bir şoke etmişti.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Aradığı mutluluğu bulduğunu düşünen Wanda Nara, sessiz sedasız Gante'yle de yollarını ayırmıştı.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Ancak bu ayrılık uzun sürmemiş, ikili aşklarına bir şans daha vermişti.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

BU AŞK DA YALAN OLDU!

Gelgitli ilişkisiyle sosyal medyanın diline düşen Wanda Nara'dan beklenmedik bir haber gelmişti.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Arjantin basınında yer alan haber göre ünlü çift tekrar ayrılmıştı.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Üstüne üstlük bu kararı ise Wanda Nara almıştı.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DUYURDU!

İddialara göre ayrılık kararı alan Nara, ilişkisini bitirdikten sonra adeta özgürlüğünü haykırarak, sosyal medya hesabında dikkat çekici bir paylaşımda bulunmuştu.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

"HİÇBİR ŞEY İÇİN ERKEĞE İHTİYACIM YOK"

Nara "Hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok" diyerek, "Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum.

Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles’in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!

Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok." paylaşımı yaptı. Narai aynı zamanda rapçi sevgilisini takipten de çıkardı.