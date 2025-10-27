Trend
Aradığı aşkı sonunda buldu... Wanda Nara sevgilisi Martin Migueles'in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı!
Bir dizi başarısız ilişki sonrasında aradığı aşkı Arjantinli iş insanı Martin Migueles'de bulan Wanda Nara, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Nara, 'Aşkım' notunu düşerek bakın ne paylaştı...
Giriş Tarihi: 27.10.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 09:01