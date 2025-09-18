Trend Galeri Trend Magazin Aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu... Dilan Çıtak’tan şok hamle! Eşi Levent Dörter’in doğum gününde herkesi şaşırttı

Aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu... Dilan Çıtak’tan şok hamle! Eşi Levent Dörter’in doğum gününde herkesi şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son zamanlarda özel hayatındaki gelişmelerle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Son olarak eşi Levent Dörter ile arasının bozuk olduğu iddiaları bulunan Çıtak'ın eşine yaptığı doğum günü sürprizi söylentilere son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:45
Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

3 yıldır evli olan çiftin boşanma iddialarıyla gündeme gelmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çıtak ve Dörter'in sosyal medya hesaplarından beklenmedik bir paylaşıma imza atmıştı. İkilinin paylaşımları boşanma iddialarını doğrular nitelikte olarak algınlanmıştı.

"UYAN GÜZEL KIZ"

Dilan Çıtak, paylaşımında "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor." yazmıştı.

Levent Dörter ise hem Çıtak ile olan pozlarını sildi hem de "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

SON HAMLE SOSYAL MEDYADAN GELDİ...
Boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak ve Levent Dörter arasında yeni bir kriz patlak verdi.

Dilan Çıtak Instagram hesabından ilk olarak fotoğrafları kaldırmıştı. Çıtak ardından ise sosyal medyada kullandığı 'Dörter' soyadını kaldırmıştı.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ!
Dilan Çıtak'ın kendisi gibi müzisyen olan eşinin ise Instagram hesabından tüm fotoğrafları kaldırması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Ancak Dilan Çıtak'ın yaptığı son paylaşım herkesi şaşırttı.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GELDİ!
Dilan Çıtak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşine hazırladığı sürpriz doğum günü pastasını gösterdi.

Ardından uyuyan eşi Levent Dörter'i pasta ile uyandıran Çıtak, bu sayede söylentilere de son noktayı koymuş oldu.

YAPTIĞI PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI...
Öte yandan Çıtak'ın yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırmıştı.

"HERKES HAK ETTİĞİ ŞEYİ İSTER"

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımında, ''Ucuz seçimleri olan insanlara kızmayın, herkes bu hayatta hak ettiği şeyi ister'' ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak, sadece eşiyle değil; babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla da dikkat çekiyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.

ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı geçirerek hayranlarını telaşlandırmıştı. Dilan Çıtak'ın bu ameliyat sonrasında babasını ziyarette bulunmaması, Instagram üzerinden 'geçmiş olsun' açıklaması yapmaması üstüne üstlük abisi İdo Tatlıses ile takipleşmeyi bırakması gerilimi yükseltmişti.

"İBRAHİM TATLISES'İN KIZI OLMANIN KURALLARI VAR"

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'le barıştıktan sonra 'Tatlıses' soyadını da kullanmaya başlamıştı. Bir magazin programına bağlanan Çıtak bu durumun arkasındaki olayı şu sözlerle açıklamıştı: Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar.

Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın bir takım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜDEN REST!

Çıtak'ın yaptığı tüm bu sansasyonel açıklamalardan sonra tüm gözler ünlü türkücüye çevrildi. İbrahim Tatlıses, kızının zehir zemberek açıklamalarından sonra aynı programa mesaj yollayarak, " "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo (Tatlıses) Bey'dir" demişti.

"ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI"

Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını Instagram hesabından kaldırmak için harekete geçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcının haber verdiği paylaşımda yazdığı dipnot ses getirmişti. Çıtak yazdığı notta, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın. Ohh diyorum, şükür diyorum. Hadi güzel haber. İfadelerini kullanmıştı.

İşte sizler için derlediğimiz babaları ve çocuklarıyla sorun yaşayan ünlüler!

FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR

Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı.

"ŞARKILARIMI BİLE OKUMASIN"

Baba kız arasındaki anlaşmazlığın ilk sebebi soyadı' krizinden ortaya çıktığı iddia edilmişti. Rahmetli sanatçı kızı Tuğçe Tayfur'un ticari amaçlı olarak soyadını kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden de rahmetli Tayfur, "Şarkılarımı bile okumasın" diyerek kızına 'soyadı' davası açmıştı.

EVLİLİKLERİNİ ONAYLAMAMIŞTI!

Şarkıcı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında ses getiren olay, Ferdi Tayfur'un düğüne gitmemesiyle birlikte büyümüştü.