Trend Galeri Trend Magazin Arda Güler Real Madrid’de, sevgilisi Duru Nayman Barcelona’da! 2 sevgili İspanya'yı bakın nasıl salladı...

Milli futbolcu Arda Güler'in başarısıyla adından söz ettiren sevgilisi Duru Nayman, bu kez spor sahalarının dışındaki tercihiyle gündemde! Basketboldaki performansıyla tanınan genç yıldız, şimdi de Barcelona'nın prestijli programıyla spor yönetimi dünyasına adım atarak herkesi şaşırttı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 07:03
Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'in basketbolcu sevgilisi Duru Nayman, son dönemin popüler mesleği spor yönetimine merak sardı.

Spor kariyerindeki başarılarının yanı sıra ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan Nayman, yüksek lisansa başladı.

SPOR BÜYÜK TUTKUM
ÜNLÜ futbol kulübü Barcelona'ya ait olan Barça Innovation Hub Spor Yönetimi ve Hukuk Becerileri Yüksek Lisansı programıyla işbirliği yapan üniversitede eğitimine devam eden Duru, "Spor her zaman tutkumdu. Bu çift programı seçmek hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri" dedi.

PEKİ DİĞER FUTBOLCULAR VE İLİŞKİLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan bir yıllığına kiralayarak kadrosuna katmıştı.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından gözler genç futbolcunun sadece performansına değil, özel hayatına da çevrildi.

Duran'ın bir süreidr Mariana Sierra Caicedo ile bir süredir mutlu bir ilişki yaşadığı öğrenildi.

Duran'ın sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı paylaşım, taraftarlar arasında da merak uyandırdı. Özellikle güzelliğiyle dikkat çeken Mariana Sierra Caicedo, sosyal medyada "Fenerbahçe'nin yeni yengesi" olarak anılmaya başlandı.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Çağlar ise sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Ünlü çiftin tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

ERSİN DESTANOĞLU EVLENİYOR

Son günlerde spor camiasından bir çok futbolcu evlilik yolunda ilk adımı attı Bu isimlerden biri de Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. File Bekçisi, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifinde bulundu.

Neşe Sevdik Kurtovic, hayatının en özel anlarından birini yaşayan Destanoğlu'na "Evet" dedi.

Evlilik teklifinin görüntülerini paylaşan çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Öte yandan sevgilisi için kesenin ağzını açan Ersin Destanoğlu'nun Neşe Sevdik Kurtovic'e aldığı yüzüğün büyüklüğü ise dikkatlerden kaçmadı.