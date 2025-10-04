Trend
Arda Güler Real Madrid’de, sevgilisi Duru Nayman Barcelona’da! 2 sevgili İspanya'yı bakın nasıl salladı...
Milli futbolcu Arda Güler'in başarısıyla adından söz ettiren sevgilisi Duru Nayman, bu kez spor sahalarının dışındaki tercihiyle gündemde! Basketboldaki performansıyla tanınan genç yıldız, şimdi de Barcelona'nın prestijli programıyla spor yönetimi dünyasına adım atarak herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 07:03