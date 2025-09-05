Trend Galeri Trend Magazin Arda Turan Ukraynalı muhabirden gözlerini kaçırmıştı! Eşi Aslıhan Doğan Turan'dan şaşırtan yorum

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile röportaj esnasında göz teması kurmaktan kaçınmıştı. Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan viral olan görüntüler hakkında bakın ne dedi!

Giriş Tarihi: 05.09.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:43
Arda Turan'ın Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina ile Shakhtar Donetsk'in medya kanalına verdiği röportaj sosyal medyada gündem olmuştu.

Röportaj esnasında Turan'ın güzel sunucuyla göz teması kurmaktan kaçınması, ve gergin halleri çok konuşulmuştu.

Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, konu hakkında bakın neler söyledi...

Doğan, "Çok tatlı bir bayan bu arada. Ben kendisini tanıdım, gördüm. Çok şeker. Evli bu arada. İnşallah onlara da ayıp olmamıştır" dedi.

Ünlü isim, "Arda Bey'le bu konuyu konuştunuz mu?" sorusuna ise "Hiç konuşmadım. Komik çünkü" yanıtını verdi.

Öte yandan Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan iki oğluyla mutlu bir evlilik hayatı sürdürüyor.

