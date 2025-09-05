Trend
Arda Turan Ukraynalı muhabirden gözlerini kaçırmıştı! Eşi Aslıhan Doğan Turan'dan şaşırtan yorum
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile röportaj esnasında göz teması kurmaktan kaçınmıştı. Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan viral olan görüntüler hakkında bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 05.09.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:43