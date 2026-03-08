Trend Galeri Trend Magazin Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan doğum gününü kutladı! Eşi Katre Turan’dan duygusal paylaşım: Seni baba olarak izlemek…

Ünlü teknik adam Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, doğum gününü kutladı. Okan Turan'ın eşi Katre Turan da eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. İşte sosyal medyaya damga vuran o duygusal ve aşk dolu mesaj!

Giriş Tarihi: 08.03.2026 18:52
Ünlü futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı.

EŞİNDEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Okan Turan'ın eşi Katre Turan, eşinin doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

İLK KEZ KIZIYLA KUTLADI

Katre ve Okan Turan, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, Okan Turan'ın doğum gününü ilk kez çocuklarıyla kutlamanın heyecanını tattı.

Sadece Arda Turan değil, Katre Turan da Okan Turan'un doğum gününü kutladı.

PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Katre Turan, minik kızı ve eşiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

O ANLARA BEĞENİ YAĞDI

İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Okan Turan'ın minik kızıyla anlarına beğeni yağdı.

İLK KEZ AİLE POZU

Ünlü çift, ilk kez aile pozu verdiler.

"SENİ SEVİYORUM BABA"

Okan Turan'ın pastası da dikkatlerden kaçmadı. Pastanın üstünde, "Seni seviyorum baba" yazısı da dikkat çekti.

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN SEVGİ DOLU AİLE POZLARI!

Katre Turan ise paylaştığı bu paylaşımların altına, "Bugün baba olarak kutladığımız ilk doğum günün. Yıllardır bana hem çok iyi bir hayat arkadaşı hem de çok iyi bir eş oldun.

"O AN AİLEMİZİN TAMAMLANDIĞINI HİSSETTİM"

Ayşe Elisa'yı ilk kez kucağına aldığın o an gözlerindeki sevgi, heyecan ve koruma duygusunu gördüm. O an ailemizin tamamlandığını hissettim. Biliyorum ki kızımız hayatı boyunca sırtını yaslayabileceği en merhametli kalbe sahip olacak. Seni baba olarak izlemek hayatın bana verdiği en güzel hediyelerden biri oldu."

"BABA OLARAK KUTLADIĞIMIZ İLK DOĞUM GÜNÜN..."

Ayrıca Katre Turan, İyi ki doğdun sevgilim. Beraber sevgiyle çoğaldığımız nice doğum günlerine. Baba olarak kutladığımız ilk doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum(z). 🎂♥️" notunu ekledi.

