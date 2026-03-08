Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan doğum gününü kutladı! Eşi Katre Turan’dan duygusal paylaşım: Seni baba olarak izlemek…

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN SEVGİ DOLU AİLE POZLARI!

Katre Turan ise paylaştığı bu paylaşımların altına, "Bugün baba olarak kutladığımız ilk doğum günün. Yıllardır bana hem çok iyi bir hayat arkadaşı hem de çok iyi bir eş oldun.

"O AN AİLEMİZİN TAMAMLANDIĞINI HİSSETTİM"



Ayşe Elisa'yı ilk kez kucağına aldığın o an gözlerindeki sevgi, heyecan ve koruma duygusunu gördüm. O an ailemizin tamamlandığını hissettim. Biliyorum ki kızımız hayatı boyunca sırtını yaslayabileceği en merhametli kalbe sahip olacak. Seni baba olarak izlemek hayatın bana verdiği en güzel hediyelerden biri oldu."