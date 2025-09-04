Trend Galeri Trend Magazin Arka Sıradakiler'in asi kızıydı...Sevda Dalgıç'ı bir de şimdi görün! Kaslı haliyle öyle bir şaşırttı ki...

Bir döneme damga vuran 'Arka Sıradakiler' dizisinde can verdiği 'Özge' karakteriyle ünlenen Sevda Dalgıç, şimdilerde ne yapıyor! spor eğitmenliği yapıyor. Dilge Emir Güvenç ile dünyaevine giren ünlü isim kaslı haliyle şaşırttı.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 09:11
Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Bir çoğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Merak edilen isimlerden biri de Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge oldu.

Kaslı vücudu ile şoke eden Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son hali inanılmaz.

Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Son olarak evlendiği haberini takipçileri ile paylaşan ve özel görüntülerini yayınlayan Sevda Dalgıç'ın son hali görenleri oldukça şaşırtıyor.

İsteme töreninde bu kareyi paylaşan oyuncu "Siz kahveyi neyli yaptınız? Benim kesin tuz acı ne varsa basarım diyip son anda kıyamamam" notunu düşmüştü.

Sevda Dalgıç son olarak bu pozunu hayranlarının beğenisine sundu.

Takipçilerine bol bol spor paylaşımlarında bulunan Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu övgüleri topluyor.

İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi...

Karın kasları ile benim diyen sporcuları bile kıskandıran Sevda Dalgıç'ın sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Oyuncu görenler "Sana ne oldu böyle" demeden edemiyor.

Eski halinden eser kalmayan Sevda Dalgıç'ın değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

En son Avlu dizisinde yer alan oyuncu bir açıklamasında "Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa oldun Allah vergisi gibi olmuyor" demişti.

Yüzündeki değişimi ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken 38 yaşındaki oyuncu Sevda Dalgıç, Bi' Başka adlı programa Bi' İrem Erbaş'ın konuğu olmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile büyük bir değişim geçirdiğini gözler önüne sererken Sevda Dalgıç, hakkında çıkan haberler ve gelen yorumlara yanıt vermişti.

Sevda Dalgıç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Estetik yok demiyorum. Burnumda var ama diğer taraflar benim Allah'a şükür. Ufak tefek dokunuşlar var."

"Çok fazla da değişim olduğunu sanmıyorum kendimde. Bazen haberlerden sonra yorumlara bakıyorum klavye delikanlılarını görüyorum. Kendine aynada bakmadan gelip yorum yapıyorlar."

Dalgıç, evlilik sorularına ise, "Teklif olsun bir daha konuşalım. Bu sene içerisinde planlarımız var" yanıtını vermişti.

Oyuncu sevgilisinden romantik bir evlilik teklifi aldı. Evlilik teklifi videosunu da son olarak hesabından paylaştı.

