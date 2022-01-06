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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel aşkını böyle hayırdı! Sevgilisinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu

2006'da kadrosuna katıldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, Instagram hesabından sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü kutladı. Göksel'in sevgilisi, güzelliğiyle dikkat çekti. Göksel, sevgilisinin doğum gününü, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda" sözleriyle kutladı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 08:18
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel aşkını böyle hayırdı! Sevgilisinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Metin' karakteri ile ünlenen oyuncu Furkan Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü kutladı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel aşkını böyle hayırdı! Sevgilisinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu

Duygusal bir yazı kaleme alan Göksel, Bozkurt'a "Güzel sevgilim, hep sen ol yanımda" sözleriyle seslendi

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel aşkını böyle hayırdı! Sevgilisinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu

Bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşayan Göksel, sevgilisinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel aşkını böyle hayırdı! Sevgilisinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu

Bozkurt ile çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki oyuncu, gönderisinde, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda." ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel aşkını böyle hayırdı! Sevgilisinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu

"SEN BENİM ŞANSIMSIN"

Kader Bozkurt da sevgilisine, "Seni çok seviyorum. Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki varsın sevgilim." sözleriyle karşılık verdi.

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