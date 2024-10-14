Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım! Son paylaşımı dikkat çekti!

Yayınladığı dönem ilgi ile izlenen Survivor yarışmasında en dikkat çeken isimlerden olan Uğur Pektaş sosyal medyada gündem oldu. Yarışmadan sonra hayatına oyuncu olarak devam eden Uğur Pektaş, yakışıklılığı ile de ilgi odağı olmayı başardı. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile çok sevilen oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünyaevine girmiş, bu evlilikten Murathan Pektaş isminde verdiği bir oğlu olmuştu. Daha sonra yollarını dostça ayıran ikiliden Gamze Özçelik şimdilerde mutlu bir evlilik yaptı. Oyunculuğa uzun bir süre aran veren Uğur Pektaş ise tekrar oyunculuk yapmaya devam ediyor. Uğur Pektaş'ın imali son paylaşımı dikkat çekti. İşte Uğur Pektaş'ın son haline yorum ve beğeni yağdı.