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Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım! Son paylaşımı dikkat çekti!

Yayınladığı dönem ilgi ile izlenen Survivor yarışmasında en dikkat çeken isimlerden olan Uğur Pektaş sosyal medyada gündem oldu. Yarışmadan sonra hayatına oyuncu olarak devam eden Uğur Pektaş, yakışıklılığı ile de ilgi odağı olmayı başardı. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile çok sevilen oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünyaevine girmiş, bu evlilikten Murathan Pektaş isminde verdiği bir oğlu olmuştu. Daha sonra yollarını dostça ayıran ikiliden Gamze Özçelik şimdilerde mutlu bir evlilik yaptı. Oyunculuğa uzun bir süre aran veren Uğur Pektaş ise tekrar oyunculuk yapmaya devam ediyor. Uğur Pektaş'ın imali son paylaşımı dikkat çekti. İşte Uğur Pektaş'ın son haline yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 14.10.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:45
Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım! Son paylaşımı dikkat çekti!

Uğur Pektaş, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Uğur Pektaş, son paylaşımına: Başkasını yargılayabilecek kadar kendini iyi zannetme çünkü değilsin... notunu ekledi.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım! Son paylaşımı dikkat çekti!

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmişti.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım! Son paylaşımı dikkat çekti!

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım! Son paylaşımı dikkat çekti!

Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım! Son paylaşımı dikkat çekti!

Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekmişti. "Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin..."notunu eklemişti.

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