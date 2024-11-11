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Arka Sokaklar'ın yıldız ismiydi... Pınar Aydın şöhretin zirvesinde her şeyi bir kenara bıraktı Giresun'a yerleşti! İşte son hali...

Atv ekranlarında yayınlanan dönemin en sevilen yarışmalarından Akademi Türkiye'ye hem güzelliği, hem de sesiyle damga vurmuştu Pınar Aydın. Akademi Türkiye ile yıldızı parlayan Pınar Aydın, şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta da kendini göstermiş Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu'nun kızı Pınar, rolüyle de şöhretine şöhret katmıştı. Ama Pınar Aydın ünlü olduğu yılları çoktan geride bıraktı. Pınar Aydın, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Evlenip, Giresun'a yerleşen Pınar Aydın, 2 çocuk annesi... İşte Pınar Aydın'ın son hali...

Giriş Tarihi: 11.11.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:18
Arka Sokaklar’ın yıldız ismiydi... Pınar Aydın şöhretin zirvesinde her şeyi bir kenara bıraktı Giresun’a yerleşti! İşte son hali...

Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Barış Akarsu, Özgür Çevik ve Pınar Aydın'ı kısa sürede tüm Türkiye tanımıştı. ATV'nin popüler yarışması Akademi Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri Pınar Aydın olmuştu.

Kıvırcık saçları, güzelliği, güçlü sesi ve sempatik tavrıyla kısa sürede dikkat çeken Pınar Aydın yarışma bittiğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmuştu bile.

Arka Sokaklar’ın yıldız ismiydi... Pınar Aydın şöhretin zirvesinde her şeyi bir kenara bıraktı Giresun’a yerleşti! İşte son hali...

Güzel seslerinin yanı sıra oyunculukta yapan isimlerden Barış Akarsu feci bir kaza sonucu genç yaşta aramızdan ayrılmıştı. Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın ise kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

Arka Sokaklar’ın yıldız ismiydi... Pınar Aydın şöhretin zirvesinde her şeyi bir kenara bıraktı Giresun’a yerleşti! İşte son hali...

"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdi,

Arka Sokaklar’ın yıldız ismiydi... Pınar Aydın şöhretin zirvesinde her şeyi bir kenara bıraktı Giresun’a yerleşti! İşte son hali...

Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

Arka Sokaklar’ın yıldız ismiydi... Pınar Aydın şöhretin zirvesinde her şeyi bir kenara bıraktı Giresun’a yerleşti! İşte son hali...

Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın Hürriyet'e verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" demişti.

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