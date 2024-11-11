Arka Sokaklar'ın yıldız ismiydi... Pınar Aydın şöhretin zirvesinde her şeyi bir kenara bıraktı Giresun'a yerleşti! İşte son hali...

Atv ekranlarında yayınlanan dönemin en sevilen yarışmalarından Akademi Türkiye'ye hem güzelliği, hem de sesiyle damga vurmuştu Pınar Aydın. Akademi Türkiye ile yıldızı parlayan Pınar Aydın, şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta da kendini göstermiş Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu'nun kızı Pınar, rolüyle de şöhretine şöhret katmıştı. Ama Pınar Aydın ünlü olduğu yılları çoktan geride bıraktı. Pınar Aydın, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Evlenip, Giresun'a yerleşen Pınar Aydın, 2 çocuk annesi... İşte Pınar Aydın'ın son hali...