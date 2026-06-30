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Arkasından iş çevirenlere seslendi, şarkıcı Hakan Peker herkese 'hodri meydan' dedi! "Kimsenin gücü ona yetmedi"
Arkasından iş çevirenlere seslendi, şarkıcı Hakan Peker herkese 'hodri meydan' dedi! "Kimsenin gücü ona yetmedi"
90'lı yıllardan beri Türk pop müziğine yön veren ve efsane hitleriyle milyonların hafızasına kazınan ünlü şarkıcı Hakan Peker adeta müzik sektöründeki gizli düşmanlarına adeta savaş açtı. Ünlü şarkıcının "Güçleri yetmedi" diyerek gözdağı verdiği açıklamaları kısa sürede ses getirdi.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 12:42