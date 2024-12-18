Trend Galeri Trend Magazin Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci'nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış

Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci'nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış

Ceyda Düvenci'yi hepimiz başarılı oyunculuğu ve sunuculuğunun yanı sıra yaşamıyla da tanıyoruz. Peki Düvenci'nin sanat dünyasının içerisinde doğduğu günden bu yana olduğunu biliyor muydunuz? Meğer babası hepimizin tanıdığı o ünlü isimmiş…