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Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci'nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış

Ceyda Düvenci'yi hepimiz başarılı oyunculuğu ve sunuculuğunun yanı sıra yaşamıyla da tanıyoruz. Peki Düvenci'nin sanat dünyasının içerisinde doğduğu günden bu yana olduğunu biliyor muydunuz? Meğer babası hepimizin tanıdığı o ünlü isimmiş…

Giriş Tarihi: 18.12.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:00
Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci’nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış

Türk televizyon ve sinema dünyasının emektar isimlerinden olan babasıyla adeta ilham veren yolculuğuna çıkan Ceyda Düvenci, babasının ismi duyulduğunda hala şaşkınlıkla karşılanıyor.

Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci’nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış

Meğer Düvenci'nin babası, yıllara meydan okuyan kariyeriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçıymış.

Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci’nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış
Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci’nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış

İsmail Düvenci, 1966 yılında konservatuardan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı. İlk dönemlerde sinema ve tiyatroya yoğunlaşan oyuncu daha sonra TV dizilerinde yer almaya başladı.

Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci’nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış

1947 doğumlu olan Düvenci, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım attı. Konservatuar'dan mezun olduktan sonra profesyonel oyunculuğa başladı. Sahnedeki başarısıyla dikkat çeken usta sanatçı, Türk televizyonunun altın çağında önemli projelerde yer aldı.

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