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Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci'nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış
Armut dibine düşermiş! Ceyda Düvenci'nin babasını meğer hepimiz tanıyormuşuz... Ünlü dizilerin aranan oyuncularındanmış
Ceyda Düvenci'yi hepimiz başarılı oyunculuğu ve sunuculuğunun yanı sıra yaşamıyla da tanıyoruz. Peki Düvenci'nin sanat dünyasının içerisinde doğduğu günden bu yana olduğunu biliyor muydunuz? Meğer babası hepimizin tanıdığı o ünlü isimmiş…
Giriş Tarihi: 18.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:00