Arzu Yanardağ ile 20 yaş büyük sevgilisi Mehmet Esen'in aşkı bitti! 3 gün önce evlilik açıklaması yapmıştı...

Bir döneme damgasını vuran güzel oyuncu Arzu Yanardağ özellikle "Unutabilsem" dizisinde Emrah ile başrol oynamış kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı. Oyunculuğu yanı sıra güzelliğiyle de her zaman ön planda olan Arzu Yanardağ birçok dizi, film ve tiyatro oyununda boy gösterdi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik açıklaması ile konuşulan Arzu Yanardağ'dan ayrılık haberi geldi. Arzu Yanardağ'ın kendisinden 20 yaş büyük oyuncu sevgilisi Mehmet Esen ile yollarını ayırdıkları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...