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Arzu Yanardağ ile 20 yaş büyük sevgilisi Mehmet Esen'in aşkı bitti! 3 gün önce evlilik açıklaması yapmıştı...

Bir döneme damgasını vuran güzel oyuncu Arzu Yanardağ özellikle "Unutabilsem" dizisinde Emrah ile başrol oynamış kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı. Oyunculuğu yanı sıra güzelliğiyle de her zaman ön planda olan Arzu Yanardağ birçok dizi, film ve tiyatro oyununda boy gösterdi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik açıklaması ile konuşulan Arzu Yanardağ'dan ayrılık haberi geldi. Arzu Yanardağ'ın kendisinden 20 yaş büyük oyuncu sevgilisi Mehmet Esen ile yollarını ayırdıkları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.11.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:01
Arzu Yanardağ ile 20 yaş büyük sevgilisi Mehmet Esen’in aşkı bitti! 3 gün önce evlilik açıklaması yapmıştı...

Güzel oyuncu Arzu Yanardağ, şaşırtan evlilik açıklamasından sadece 3 gün sonra sevgilisinden ayrıldı.

Arzu Yanardağ ile 20 yaş büyük sevgilisi Mehmet Esen’in aşkı bitti! 3 gün önce evlilik açıklaması yapmıştı...

Bir döneme damgasını vuran güzel oyuncu Arzu Yanardağ özellikle "Unutabilsem" dizisinde Emrah ile başrol oynamış kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı.

Arzu Yanardağ ile 20 yaş büyük sevgilisi Mehmet Esen’in aşkı bitti! 3 gün önce evlilik açıklaması yapmıştı...

Oyunculuğu yanı sıra güzelliğiyle de her zaman ön planda olan Arzu Yanardağ birçok dizi, film ve tiyatro oyununda boy gösterdi.

Arzu Yanardağ ile 20 yaş büyük sevgilisi Mehmet Esen’in aşkı bitti! 3 gün önce evlilik açıklaması yapmıştı...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik açıklaması ile konuşulan Arzu Yanardağ'dan ayrılık haberi geldi. Arzu Yanardağ'ın kendisinden 20 yaş büyük oyuncu sevgilisi Mehmet Esen ile yollarını ayırdıkları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Arzu Yanardağ ile 20 yaş büyük sevgilisi Mehmet Esen’in aşkı bitti! 3 gün önce evlilik açıklaması yapmıştı...

ŞAŞIRTAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Oyuncu Arzu Yanardağ evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu söylemişti.

Bugüne kadar başından 2 evlilik geçen Arzu Yanardağ, 20 yıl önce tanıştığı Mehmet Esen ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

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