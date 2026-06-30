Trend Galeri Trend Magazin Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

Ünlü oyuncu ve eski manken Arzum Onan, sık sık sosyal medyada yeni paylaşımlarıyla gündem oluyor. Arzum Onan, bugün haziranı özetleyen yaptığı paylaşımlarla magazinde yer aldı. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 30.06.2026 21:16 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 21:31
Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

Ünlü eski manken Arzum Onan, geçtiğimiz aylarda bir etkinliğe katılarak güzelliğiyle herkesi büyülemişti.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Onan, o geceden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

"HER GECENİN BİR SABAHI.."

Onan paylaşımın altına, "Bir jüri koltuğu, konuşan stiller, çokça emek ve her gecenin bir sabahı.. Teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

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Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

BUGÜNKÜ PAYLAŞIMLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Arzum Onan, bugün kişisel hesabından yaptığı yeni paylaşımla adından söz ettirdi.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

HAZİRAN AYINI ÖZETLEDİ

Ünlü oyuncu, haziran ayını özetleyen bir paylaşım ve yazı paylaştı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

"HAZİRAN'IN BELGELENMİŞ KÜÇÜK ANLARI.."

Onan paylaştığı fotoğrafların altına, "Her kare altına yazmayı beceremedim! Artık sefere.. Haziran'ın belgelenmiş küçük anları.." ifadelerini kullandı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

GÜZELLİĞİYLE YİNE BÜYÜLEDİ

Arzum Onan güzelliğiyle yine büyüledi.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

İşte Arzum Onan'ın o paylaşımları!

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

İşte Arzum Onan'ın o paylaşımları!

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

TATİLDEN YENİ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ünlü oyuncu,geçtiğimiz ay çıktığı Hawaii tatilinden paylaşımlar yapmıştı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

DOĞAL HALLERİNE BEĞENİ YAĞMIŞTI

Arzum Onan'ın doğal hallerine beğeni yağmıştı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

"HER KÖKÜYLE KENDİNİ YENİDEN YARATAN BİR ESER GİBİ"

Ünlü oyuncu paylaşımının altına, "Banyan ağaçları.. Her köküyle kendini yeniden yaratan bir eser gibi💚 #honolulu" notunu eklemişti.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

İşte Arzum Onan'ın dikkat çeken paylaşımları!

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü manken, hayranlarına sürpriz yaparak bir de makyajsız halini paylaşmıştı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

İŞTE ARZUM ONAN'IN MAKYAJSIZ HALİ!

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI

Arzum Onan, geçtiğimiz gün yeni paylaşımıyla sevenlerine sürpriz yaptı ve magazinde yer almıştı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

KİM DER Kİ 52 YAŞINDA...

Ünlü oyuncu, fit hali ve genç görüntüsüyle magazin gündeminde yer aldı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

"BELLİ Kİ VAR BİR HİKAYESİ"

Ünlü oyuncu paylaşımının altına ise, "Belli ki var bir hikayesi..🧚🏻‍♀️" ifadelerini kullandı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

İşte Arzum Onan'ın o halleri...

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

İşte Arzum Onan'ın o halleri...

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin güzellik sırları...

Yaş almamaya yemin etmiş ünlüler arasında yer alan eski manken Ebru Şallı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

Genç kızlara taş çıkaran formuyla da dikkat çeken Şallı, magazin dünyasında sık sık yer alıyor.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

Ünlü isim bu sefer verdiği güzellik sırrıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

48 yaşındaki Şallı, güzelliğini korumak için her ay hamama gittiğini açıkladı.

Arzum Onan’ın ilgi gören haziran paylaşımı: Güzel başlangıçlara…

YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR DİĞER İSİM: NEBAHAT ÇEHRE

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün katıldığı bir davette görüntülendi.