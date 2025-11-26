Trend
Asena Keskinci Evrim Akın'ı ifşa etmişti... Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter konuştu! "Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık"
Oyuncu Asena Keskinci, 'Bez Bebek' dizisindeki eski rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili dikkat çeken iddialar öne sürmüştü, ardından Akın hakkında art arda ifşalar paylaşılmıştı. Dizinin makyözü Arzu Yurter ise sette yaşananları 'Söylemezsem Olmaz' programında anlatarak sürece yeni bir boyut kazandırdı.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 09:17