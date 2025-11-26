Trend Galeri Trend Magazin Asena Keskinci Evrim Akın'ı ifşa etmişti... Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter konuştu! "Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık"

Asena Keskinci Evrim Akın'ı ifşa etmişti... Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter konuştu! "Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık"

Oyuncu Asena Keskinci, 'Bez Bebek' dizisindeki eski rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili dikkat çeken iddialar öne sürmüştü, ardından Akın hakkında art arda ifşalar paylaşılmıştı. Dizinin makyözü Arzu Yurter ise sette yaşananları 'Söylemezsem Olmaz' programında anlatarak sürece yeni bir boyut kazandırdı.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 09:17
Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Genç oyuncu Asena Keskinci, yıllar önce birlikte rol aldıkları dizi setinde Evrim Akın'ın mobbinglerine maruz kaldığını açıklamıştı. Keskinci, Akın'ın ailesinin ayrılığında rolü olduğunu öne sürerek, "Evrim Akın yıllardır babamla aynı evde yaşıyor" sözleriyle gündemi salladı.

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Akın'ın yüzüne sigara dumanı üfleyip "Kanser olacaksın" dediğini ve işten kovdurmaya yönelik tehditlerde bulunduğunu söylemişti.

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

'SİGARAYI YÜZÜME ÜFLERDİ'
Keskinci sette yaşadıklarıyla ilgili şunları söylemişti:

"Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur?

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Sokakta mı kalırsınız?' gibi sözler söylüyordu." Keskinci, Evrim Akın'ın boşanma sürecindeki annesi ve babasını barıştırmak için harekete geçtiğini, fakat sonra üvey annesi konumuna geldiğini belirterek Akın'ın o zamandan beri babasıyla yaşadığını belirtti.

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Babasıyla boşanmanın ardından görüşmediğini söyleyen Keskinci, "Bunları neden şimdi anlatıyorsun?" diye soranlara da şöyle veriyor: "Birileri mutluluk pozları veriyorsa utanmadan, 'Ben neden yaşadığım şeyleri anlatmıyorum?' dedim."

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

'İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ'
Asena Keskinci'nin iddialarının ardından Evrim Akın, şu açıklamayı yaptı:

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

"İddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Sayın Güray Keskinci ile son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir."

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak sette yaşananları anlattı.

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

'SEVDİM, NE YAPTIM Kİ?' DİYORDU'

Yurter; 'Çocuğun saçını çekiyor, yanağını sıkıyor; 'Sevdim, ne yaptım ki?' diyordu. Bunu sürekli yapıyordu ve annesi çocuğun başından hiç ayrılmıyordu. Yapımcımız ise bu şahsın baskılarından dolayı bizi işten çıkardı.' ifadelerini kullandı.

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Bu iddiaların ardından gözler hem Evrim Akın'a hem de birlikte ekranlarda uzun süre yer aldığı isimlere çevrildi.

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKAR
Yağmur Ün, "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil, karanlıktır. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesidir. Bazı yüzler zamanla değişmez, sadece maskeleri düşer" dedi

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Zeynep Gülmez ise şunları söyledi: "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. İlahi adalet ya da ettiğini bulma."

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Sosyal medya kullanıcılarının merakla beklediği yanıtlardan biri de, Çocuktan Al Haberi programının sevilen yüzü Çitos Efe'den geldi.

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Programın neşeli maskotu olarak hafızalara kazınan Çitos Efe'ye bir takipçisi, "Evrim Akın ve Asena Keskinci konusunda ne düşünüyorsun?" diye sordu.

Asena Keskinci Evrim Akın’ı ifşa etmişti... Bez Bebek’in makyözü Arzu Yurter konuştu! Bu şahsın baskılarından dolayı işten çıkarıldık

Fenomen isim, "Evrim ablanın bize bir kötülüğünü görmedim. Asena ile olan durumunu bilemem, doğru da olabilir yanlış da" diyerek tarafsız bir açıklamada bulundu.