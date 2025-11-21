Trend Galeri Trend Magazin Asena Keskinci’den Evrim Akın hakkında şoke eden suçlama! ‘Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor’

2007-2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, aynı dizinin başrolü Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akın'dan sette mobbing gördüğünü söyleyen oyuncu, Akın'ın yıllardır babasıyla aynı evde yaşadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 06:49
'SİGARAYI YÜZÜME ÜFLERDİ'
Keskinci sette yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur?

Sokakta mı kalırsınız?' gibi sözler söylüyordu." Keskinci, Evrim Akın'ın boşanma sürecindeki annesi ve babasını barıştırmak için harekete geçtiğini, fakat sonra üvey annesi konumuna geldiğini belirterek Akın'ın o zamandan beri babasıyla yaşadığını belirtti.

Babasıyla boşanmanın ardından görüşmediğini söyleyen Keskinci, "Bunları neden şimdi anlatıyorsun?" diye soranlara da şöyle veriyor: "Birileri mutluluk pozları veriyorsa utanmadan, 'Ben neden yaşadığım şeyleri anlatmıyorum?' dedim."

'İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ'
Asena Keskinci'nin iddialarının ardından Evrim Akın, şu açıklamayı yaptı:

"İddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Sayın Güray Keskinci ile son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir."

