Asena Keskinci’den Evrim Akın hakkında şoke eden suçlama! ‘Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor’
2007-2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, aynı dizinin başrolü Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akın'dan sette mobbing gördüğünü söyleyen oyuncu, Akın'ın yıllardır babasıyla aynı evde yaşadığını açıkladı.
