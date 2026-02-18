Trend Galeri Trend Magazin Aşıklar "Muzo" mağduru! Bakın ülkeden nasıl kaçmışlar: İstifa mektubu bile Madrid'den!

Aşıklar "Muzo" mağduru! Bakın ülkeden nasıl kaçmışlar: İstifa mektubu bile Madrid'den!

İstanbul cemiyet hayatı, "Muzo" lakaplı iş insanı Muzaffer Yıldırım'ın tutuklanmasıyla sarsılırken, operasyonun artçı şokları beklenmedik bir aşk hikayesini de vurdu! Bebek Otel merkezli soruşturmanın ardından patlak veren firar ve istifa dalgası, Erol Özmandıracı ile sevgilisi Elif Akbaş arasına binlerce kilometrelik mesafe koydu. İşte Madrid'e uzanan kaçış öyküsü ve "Muzo" mağduru aşıkların kulislerde konuşulan ilginç kaçış öyküsü...

Giriş Tarihi: 18.02.2026 06:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 06:47
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın (Muzo) 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında tutuklanması, Erol Özmandıracı ile sevgilisi Elif Akbaş'ı ayırmış! Ne alaka diye sorabilirsiniz, hemen söyleyeyim:

Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre, Elif Akbaş, yıllardır Muzaffer Yıldırım'ın yanında çalışıyormuş. Yıldırım tutuklanınca korkup Madrid'e gitmiş ve o günden beri de Madrid'deymiş.

Elif Hanım'ın korkup İstanbul'dan gitmesinin nedenini öğrenemedim ama Madrid'den istifa mektubunu göndermiş ve Muzaffer Yıldırım'ın şirketiyle bağını koparmış. Bu arada İstanbul'a dönüp dönmeyeceğini de kimse bilmiyor.

Erol Özmandıracı ise, sevgilisiyle hasret gidermek için her hafta Madrid'de gidiyormuş. Bakalım bu aşkın sonu ve de Elif Akbaş'ın durumu ne olacak!


'OTURUM' PEŞİNDE
Caner Karaloğlu ile 2017'de evlenip İstanbul'a gelin gelen, 2020'de boşanmalarına rağmen kızı Mia ile İstanbul'da yaşamaya devam eden İspanyol model Elisabeth Mas, geçen yıl kızıyla Barselona'ya dönmüştü.

Öğrendim ki Caner Karaloğlu, kızı Mia'nın İspanyol vatandaşlığı sayesinde İspanya'dan oturum almaya çalışıyormuş. Caner Bey'in bunu yapabilmesi için çocuğunun geçimini sağladığını ve hayatında olduğunu kanıtlaması gerekiyormuş. Ancak Mas'ın yakın çevresinden, Karaloğlu'nun maddi olarak ne eski eşine, ne de kızına destek olmadığını öğrendim. Yani Caner Bey'in bu arzusuna kavuşması zor gibi gözüküyor.


YAKINLARI NİKAH DAVETİYESİ BEKLİYOR
İşadamı Erdinç Acar, bir yılı aşkın süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Sezgi Sena Akay'ın ay başında ayağını yerden kesmişti! Erdinç Bey, Sevgililer Günü öncesinde sevgilisini özel uçakla Maldivler'e tatile götürmüştü.

Hem Sevgililer Günü'nü erken kutlayıp hem de kışın ortasında Maldivler'de yaz tatili yapan aşıklar, o tatilden aşk kokan fotoğraflar paylaştı. Bu arada üç çocuğunun annesi Hande Demir ile iki kez evlenip boşanan Erdinç Acar'ın, Sezgi Sena Akay ile evleneceği konuşuluyor ama halen bu konuda onlardan ses soluk çıkmıyor. Artık çiftin yakınları onlardan nikah davetiyesi bekliyor.