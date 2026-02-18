Aşıklar "Muzo" mağduru! Bakın ülkeden nasıl kaçmışlar: İstifa mektubu bile Madrid'den!

Hem Sevgililer Günü'nü erken kutlayıp hem de kışın ortasında Maldivler'de yaz tatili yapan aşıklar, o tatilden aşk kokan fotoğraflar paylaştı. Bu arada üç çocuğunun annesi Hande Demir ile iki kez evlenip boşanan Erdinç Acar'ın, Sezgi Sena Akay ile evleneceği konuşuluyor ama halen bu konuda onlardan ses soluk çıkmıyor. Artık çiftin yakınları onlardan nikah davetiyesi bekliyor.