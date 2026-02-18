Aşıklar "Muzo" mağduru! Bakın ülkeden nasıl kaçmışlar: İstifa mektubu bile Madrid'den!
İstanbul cemiyet hayatı, "Muzo" lakaplı iş insanı Muzaffer Yıldırım'ın tutuklanmasıyla sarsılırken, operasyonun artçı şokları beklenmedik bir aşk hikayesini de vurdu! Bebek Otel merkezli soruşturmanın ardından patlak veren firar ve istifa dalgası, Erol Özmandıracı ile sevgilisi Elif Akbaş arasına binlerce kilometrelik mesafe koydu. İşte Madrid'e uzanan kaçış öyküsü ve "Muzo" mağduru aşıkların kulislerde konuşulan ilginç kaçış öyküsü...
