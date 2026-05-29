Aşk bacayı fena sardı! Buse Terim sevgilisiyle hasret giderdi: “Bazı kavuşmalar yaşandı”

35 yaşındaki Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti. Terim, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Batu Son'la aşk karelerini peş peşe yayınlamıştı. Şimdilerde yeni ilişkisini dolu dizgin yaşayan ünlü isim son olarak romantik bir paylaşıma imza attı. 'BAZI KAVUŞMALAR YAŞANDI' Bir süredir şehir dışında olan Buse Terim döndükten sonra sevgilisiyle çerçeveli olan bir fotoğrafını paylaşıp, 'Bazı kavuşmalar yaşandı' notunu düştü. Ünlü ismin hikayesi çok sayıda beğeni alırken, takipçileri 'Aşk bacayı fena sarmış' yorumlarını peş peşe yaptı... 'VE SENİ HER GÜN VE HER SANİYE ÖZLÜYORUM' Terim sevgilisi Batu Son ve kızlarının yer aldığı çerçeveyi de geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yayınlayarak, 'Ve seni her gün ve her saniye özlüyorum' notunu düşmüştü. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda da çıktıkları kar tatilinden paylaşımlar yapmıştı. GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLAMIŞTI! Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ilişkisi hakkında konuşan Terim, 'Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum' ifadelerini kullanmıştı. 'ROMANTİK BİR AKŞAM YEMEĞİ PLANLIYORUZ' Sevgililer Günü planlarının sorulması üzerine ise, 'Abartılı bir program yapmadık. Sakin ve romantik bir akşam yemeği planlıyoruz' diyerek gülümsemişti. Sevgililer Günü paylaşımıyla romantizmin zirvesini yaşayan ünlü isim, takipçilerini kıskandırmıştı. Gönlünü Batu Son'a kaptıran Terim, yeni ilişkisiyle adeta bulutların üzerinde. Terim paylaşımına ise, şu duygu dolu sözleri yazdı. 'Bazı insanlar hayatına girmez… kalbine yerleşir. Öte yandan geçen günlerde Buse Terim, ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu: 'Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum.'