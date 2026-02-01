Trend Galeri Trend Magazin Aşk bitti ama 68 milyon dolarlık ev krizi bitmedi... Jennifer Lopez ve Ben Afflecek çıkmaza girdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Hollywood dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden birine imza atmış ve yıllar boyunca defalarca ayrılıp barışmalarıyla magazin gündeminden hiç düşmemişti. Yıllar sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine bir şans daha veren ve evlilikle mutluluklarını taçlandıran çift, aileleri için milyonlarca dolar ödeyerek görkemli bir malikane satın almıştı. Ancak birliktelikleri yine hüsranla sonuçlanınca, çift bu kez ev krizi nedeniyle hayatlarını tamamen ayıramadı... Boşanmanın ardından geriye kalan 68 milyon dolarlık dev malikane, Lopez ve Affleck için yeni bir soruna dönüştü. İşte dikkat çekici haberin tüm detayları!

Giriş Tarihi: 01.02.2026 11:13