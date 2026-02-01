Trend Galeri Trend Magazin Aşk bitti ama 68 milyon dolarlık ev krizi bitmedi...  Jennifer Lopez ve Ben Afflecek çıkmaza girdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Hollywood dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden birine imza atmış ve yıllar boyunca defalarca ayrılıp barışmalarıyla magazin gündeminden hiç düşmemişti. Yıllar sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine bir şans daha veren ve evlilikle mutluluklarını taçlandıran çift, aileleri için milyonlarca dolar ödeyerek görkemli bir malikane satın almıştı. Ancak birliktelikleri yine hüsranla sonuçlanınca, çift bu kez ev krizi nedeniyle hayatlarını tamamen ayıramadı... Boşanmanın ardından geriye kalan 68 milyon dolarlık dev malikane, Lopez ve Affleck için yeni bir soruna dönüştü. İşte dikkat çekici haberin tüm detayları!

Giriş Tarihi: 01.02.2026 11:13
Hollywood'un en çok konuşulan eski çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck, boşanmalarının ardından bile gündemden düşmüyor. Bir zamanlar büyük umutlarla kurdukları yeni hayatın simgesi olan lüks malikane ise şimdi ikilinin geçmişle bağını koparmasını zorlaştıran en büyük sorunlardan biri haline geldi.

68 MİLYON DOLARLIK EV KRİZE YOL AÇTI!

Oldukça kısa süren evliliklerine rağmen Lopez ve Affleck, birleştirdikleri aileleri için fırtınalı ilişkileri sırasında 12 yatak odalı ve 24 banyolu, tam 68 milyon dolar değerinde görkemli bir malikane satın almıştı. Ancak boşanmalarının üzerinden aylar geçmesine rağmen çift, bu ev yüzünden defteri tamamen kapatabilmiş görünmüyor sebebi ise evin bir türlü alıcı bulamaması...

Realtor'ın haberine göre, başlangıçta 68 milyon dolara satışa çıkarılan ev, daha sonra ciddi bir indirimle 52 milyon dolara kadar düşürüldü. Buna rağmen satış gerçekleşmedi ve son olarak çiftin evi bir kez daha piyasadan çektiği ortaya çıktı.

EVİ DAHA YÜKSEK FİYATA SATMAK İSTİYOR

Aylar önce Us Weekly'ye konuşan kaynaklar ise satış sürecindeki fikir ayrılığını şu sözlerle anlatmıştı: "Jennifer, evi daha yüksek fiyata satabileceklerini düşünüyor, bu yüzden fiyatı olduğu gibi bırakmak istiyor. Ancak emlak piyasası uygun değil ve ev satılmıyor." 2025'in başlarında malikane için umut veren bir gelişme de yaşanmıştı. Eve talip olan bir alıcı çıkmış ancak yaşadığı bir aile trajedisi nedeniyle satın alma sürecinden vazgeçmiş ve satış yine sonuçsuz kalmıştı.

"JENNİFER EVİ HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİ"

Magazin dünyasında konuşulanlara göre bu ev konusunda en başından beri fikir ayrılığı vardı. Gazeteci Rob Shuter katıldığı bir programda kaynakların şu sözlerini aktardı: "O evi hiç istemedi. Ben istedi. Şimdi o evle baş başa kaldı. Jen ilk günden beri nefret ediyordu. Her şey Ben'in fikriydi. O aşırı olduğunu düşünüyordu, Ben ise özel bir yer olduğunu düşünüyordu."

JENNİFER LOPEZ VE BEN AFFLECEK'İN YAŞADIĞI EV KRİZİ DİĞER YABANCI ÜNLÜLERİN EVLERİNİ DE MERAK ETTİRDİ...

Yıllardır ekranlarda sergiledikleri performanslarıyla tanınan ve kendilerinden söz ettiren ünlü isimler, bu kez görkemli konutlarıyla gündeme geldi. Birbirinden ihtişamlı evleriyle görenleri şaşkına çeviren milyarder isimlerin evlerini daha önce hiç bu kadar yakından görmemiştiniz!

BEYONCE VE JAY Z'NİN GÖRKEMLİ EVLERİ

Beyoncé ve Jay-Z , 2023'te Japon mimar Tadao Ando tarafından tasarlanan yaklaşık 200 milyon dolarlık bir Kaliforniya mülkünü satın alarak kelimenin tam anlamıyla emlak tarihine geçtiler. Üstelik portföylerindeki tek şaşırtıcı satın alma bu değil.

Toplam tahmini net değerlerinin 3 milyar dolar olduğu bildirilen çiftin ayrıca 88 milyon dolarlık bir Bel Air malikanesi ve 26 milyon dolarlık bir Hamptons evi var. Ayrıca New York, Miami, New Orleans ve daha birçok yerde başka evler de alıp sattılar.

Beyoncé ve Jay-Z, Bel Air'deki bu malikâne için 88 milyon dolar ödedi. Bu görkemli mülk, yaklaşık 30.000 metrekarelik iç alana sahip altı yapıdan oluşuyor.

Ünlü çiftin New York'taki evi 38 milyon Euro ile dünyanın en pahalı evleri arasında yer alıyor.

GISELE BUNDCHEN

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, Amerikan futbolcusu Tom Brady'le evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. İkili bu dönemde birlikte yaşadıkları evlerini daha sonra aklaşık 35,8 milyon Euro'ya satışa sundular.

Gisele Bündchen, Tom Brady'nin 2022 yılından beri inşaat halinde olan Miami mega malikânesine sadece bir taş atımı mesafede, 11 milyon dolarlık bir Miami malikânesi satın aldı.

JENNIFER LOPEZ

J.Lo, kariyeri boyunca etkileyici bir kıyı şeridi mülk portföyüne sahip oldu.

Tahmini net değeri 400 milyon dolar olan oyuncu, Los Angeles, Miami, New York ve Hamptons'daki evler için büyük paralar harcadı .

Eski eşi Alex Rodriguez ile satın aldığı 32,5 milyon dolarlık Florida malikanesinden, eski eşi Ben Affleck ile birlikte satın aldığı yaklaşık 61 milyon dolarlık Beverly Hills evine kadar , ev satın alma konusunda kesinlikle deneyimli.

KATY PERRY

Katy Perry, Beverly Hills'deki gözde evini 25,7 milyon dolara (18 milyon ABD doları) sattı . Pop yıldızı ve oyuncu eski nişanlısı Orlando Bloom, evi Mart ayında 27,8 milyon dolara (19,5 milyon ABD doları) satışa çıkarmıştı.

İkilinin sahip olduğu bu ev, Kaliforniya, Beverly Hills'teki Hidden Valley Road'un korunaklı bölgesindeki en özel mülklerden biri . Şarkıcı, evi 2018'de aynı fiyata satın alarak satıştan zar zor kâr etmeyi başardı.

Beş yatak odası ve altı banyosuyla bu lüks konutta 400 metre uzunluğundaki bir araba yolu, 504 metrekarelik geniş mülke gelen konukları karşılıyor. Özellikler arasında gökyüzü ışıklı giriş galerisi, şömineli, basamaklı oturma odası ve sonsuzluk havuzu bulunuyor .

JEFF BEZOS

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, tahmini 234 milyar dolarlık servetiyle istediği hemen hemen her evi satın alabilecek konumda. Bu nedenle, gayrimenkul varlıklarının 570 milyon doları aşması şaşırtıcı değil.

New York, Washington, DC, Florida, Teksas, Washington ve Hawaii'de hâlâ birden fazla mülkü bulunuyor.

DAVID-VICTORIA BECKHAM

David Beckham ve eşi Victoria'nın Miami'de 24 milyon dolara lüks bir daire satın aldığı bildiriliyor. Çift, One Thousand Museum'daki 10.000 metrekarelik, beş yatak odalı mülkü satın aldı.

Miami şehir merkezindeki bu kule, ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı ve içinde heliport, havuz ve spor salonu gibi lüksler barındırıyor. Dairenin 5 yatak odası ve 7 banyosu olduğu söyleniyor.

PEKİ TÜRK ÜNLÜLERİN İHTİŞAMLI EVLERİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER'İN EVİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evi de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şık tasarımı ve doğal dokusuyla dikkat çeken ev, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yolları, 2008 yılında Aşk-ı Memnu setinde kesişti. Set ortamında başlayan arkadaşlıkları zamanla derinleşerek güzel bir aşka dönüştü.

Ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının ardından fazla zaman geçmeden evlilik kararı aldı.