Trend Galeri Trend Magazin Aşk bitti, jest bitmedi! Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'e 60 milyon dolarlık "ayrılık hediyesi"

Boşanma sonrası herkes milyon dolarlık bir mal paylaşımı kavgası beklerken, Ben Affleck'in attığı son imza tüm dünyayı şaşkına çevirdi! 60 milyon dolarlık dev malikane için alınan bu şok edici karar, magazin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir "jest" olarak nitelendiriliyor. İşte Jennifer Lopez'i bile şoke eden o devir işleminin ve dudak uçuklatan rakamın perde arkası!

Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 13:15
Magazin dünyasının bir döneme damga vuran ve "Bennifer" olarak anılan ikonik çifti Ben Affleck ve Jennifer Lopez cephesinden ezber bozan bir haber geldi. Ocak 2025'te evliliklerini resmen sonlandıran ikili, mal paylaşımı konusunda herkesi şaşırtan bir hamleye imza attı.

Ben Affleck, Beverly Hills'teki 60 milyon dolarlık dev malikanedeki tüm haklarını, eski eşi Jennifer Lopez'e tamamen ücretsiz bir şekilde devretti.

TAPU KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: "BEDELSİZ DEVİR"

TMZ tarafından elde edilen resmi belgelere göre, eski çift mülkiyet yerleşim sözleşmelerinde kritik bir değişikliğe gitti. Belgede "eşler arası mülkiyet transferi" ifadesi yer alırken, olayın perde arkasını aralayan kaynaklar, Affleck'in bu devir için Lopez'den hiçbir ücret talep etmediğini doğruladı.

Cuma günü kesinleşen bu hamle, Hollywood kulislerinde "yılın en cömert boşanma jesti" olarak nitelendiriliyor.

38 BİN METREKARELİK BİR RÜYA: AŞK YUVASIYDI, ŞİMDİ LOPEZ'İN

2023 yılının Haziran ayında, evlilikleri henüz taze iken 60,85 milyon dolara nakit olarak satın alınan bu devasa mülk, çiftin "sonsuz aşkının" simgesi olacaktı.

Beverly Hills'in en prestijli noktalarından birinde yer alan malikane, sunduğu imkanlarla adeta küçük bir şehri andırıyor:

  • 12 yatak odası ve 24 banyo
  • Tam teşekküllü bir basketbol sahası
  • 38.000 metrekarelik devasa bir yaşam alanı

Ancak bu görkemli ev, satın alındıktan sadece bir yıl sonra, boşanma dedikodularının gölgesinde satışa çıkarılmıştı.

NEDEN SATILAMADI? "STRATEJİK BİR İŞ KARARI"

Geçtiğimiz yaz aylarında malikanenin satıştan çekilmesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. İçeriden gelen bilgilere göre, lüks gayrimenkul piyasasındaki durgunluk çifti büyük bir zarara uğratabilirdi. Kaynaklar, "Büyük bir zarar etmek istemediler ve piyasa şartları satıcı dostu olana kadar beklemeye karar verdiler," diyerek bu durumu "ortak bir iş kararı" olarak tanımlamıştı. Şimdi ise Affleck'in bu düğümü tamamen çözerek mülkiyeti Lopez'e bırakması, süreci bambaşka bir boyuta taşıdı.

YENİ HAYATLAR, YENİ BAŞLANGIÇLAR

Boşanma sonrası her iki isim de kendine yeni yollar çizdi. Ben Affleck, Jennifer Garner ile olan evliliğinden doğan çocuklarına (Violet, Seraphina ve Samuel) daha yakın olabilmek için Pacific Palisades'te 20,5 milyon dolarlık bir mülk satın aldı. Jennifer Lopez ise ikizleri Max ve Emme ile birlikte yaşamak için Mart ayında Los Angeles'ta 18 milyon dolarlık yeni bir eve taşınmıştı.

J-LO: "ŞU AN ÖZGÜRLÜK DÖNEMİMDEYİM"

Geçtiğimiz ay Good Morning America programında samimi açıklamalarda bulunan Jennifer Lopez, hayatının bu yeni evresinde kendini hiç olmadığı kadar iyi hissettiğini belirtmişti.

Lopez, "Hayatımda ilk kez gerçekten özgür olduğumu hissediyorum. Kendi ayaklarımın üzerindeyim ve bu harika hissettiriyor," diyerek "mutluluk döneminde" olduğunun altını çizmişti.

Affleck'in bu son jestiyle birlikte, 60 milyon dolarlık malikanenin geleceği artık tamamen Lopez'in kararlarına bağlı. Yıldız ismin bu mülkü bir yatırım olarak mı tutacağı yoksa ileride mi satacağı merak konusu.