Aşk hayatı hüsranla sonuçlandı: Şeyma Subaşı’nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi sona erdi! Ayrılık nedeni bakın neymiş...

ÇOCUKLUK ARKADAŞINA AŞIK OLMUŞ

Geçen yıl ocak ayında, evliliğin eşiğinden döndüğü oyuncu Şükrü Ayyıldız ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir yıl aradan sonra kalbini yine aşka açtı! Daha önce ünlü oyuncu Burak Yörük ile uzun süre aşk yaşayan, ardından başarılı girişimci Ömer Ersin ile flört eden Sibil'in bu seferki beyaz atlı prensi tanınmış biri değil!