Aşk hayatı hüsranla sonuçlandı: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi sona erdi! Ayrılık nedeni bakın neymiş...
İlişkilerinde sık sık ayrılık ve barışmalar yaşayan Şeyma Subaşı, Brezilyalı sevgilisiyle bir kez daha yollarını ayırdı. Ayrılığın perde arkasında neler yaşandığı ise şimdiden magazin kulislerinde konuşulmaya başlanırken, konunun ayrıntılarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 06:41