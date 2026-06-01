Aşk hayatında keyfi yerinde! ’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’ın sevgilisine bakışları kalpleri eritti...

"Yerli Leonardo DiCaprio" lakaplı Arda Kural, yıllar sonra özel hayatıyla gündemin ilk sırasına yerleşti. Uzun süredir inzivada olan ünlü oyuncunun sevgilisine aşk dolu baktığı anlar kısa sürede dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.06.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 11:32
Ünlü oyuncu Arda Kural, 'Emret Komutanım' dizisinde 'Ferit Tekin' karakterine hayat vermiş ve televizyon dünyasında adını altın harflerle yazdırmıştı.

BİR DÖNEM İLGİ TOPLAMIŞTI

Arda Kural, oyunculuğu kadar yakışıklılığı ve dünyaca ünlü oyuncu Leonarda DiCaprio'ya benzerliğiyle de ilgi çekmişti.

OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, psikoz teşhisi sonrası ekranlardan uzakta kalarak sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ünlü oyuncu, bu dönemde oyunculuğu da bıraktı.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Arda Kural zorlu geçen günlerden sonra zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI...

Zor günleri geride bırakan Arda Kural, 14 Şubat'ta yaptığı paylaşımla ilk kez sevgilisini duyurmuştu.

AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ! İŞTE SEVGİLİSİ

Arda Kural, sevgilisini öptüğü anları sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmıştı.

AŞK HAYATINDA KEYFİ YERİNDE!

Arda Kural son olarak yine özel hayatıyla magazin gündeminin nabzını tuttu. Ünlü isim sevgilisine aşk dolu baktığı anlar kısa sürede dikkat çekti.

YAPTIĞI YENİ PAYLAŞIMLA İLGİ ÇEKMİŞTİ

Ünlü oyuncu, son olarak yaptığı yeni paylaşımla yine gündemde yer almıştı

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Daha önce sevgilisiyle 14 Şubat paylaşımı yapan Arda Kural, geçtiğimiz haftalarda da doğum gününü kutlamıştı.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİYLE MORAL BULDU

Zor günleri geride bırakan oyuncu, sevgilisinin doğum günü sürpriziyle moral bulmuştu.

SEVGİLİSİ BİR KEZ DAHA AŞKINI İLAN ETTİ

Oyuncunun sevgilisi pasta sürprizi yaptı ve Kural'ı sevindirdi. Oyuncunun sevgilisi paylaşımının altına ise, "İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşımlar!

'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural doğum gününü kutladı!

Katıldığı bir programda şimdilerde ne yaptığı sorulunca verdiği yanıt ise duyanları şoke etmişti.

"MADENCİLİK HAKKINDA DÜŞÜNÜYORUM"

Kural, oyunculuğu bıraktıktan sonra madencilik ile ilgilendiğini şu sözlerle açıkladı: 'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...'

"SEKTÖRDE BARINAMADIM"

Daha önceden bir konuşmasında, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" diyen Kural, şimdilerde madencilik ile ilgileniyor.

Peki Arda Kural gibi diğer ünlü oyuncuların hangi mesleklerde kendini gösterdiğini biliyor musunuz?

COŞKUN SABAH

'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllarda dikkat çeken Coşkun Sabah, kariyerine emin adımlarla başlamıştı.

Ancak müzik kariyeriyle adından söz ettiren Sabah sürpriz bir kararla farklı bir sektöre adım atmıştı.

1 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPMIŞTI

2021 yılında yumurta sektörüne giren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: "Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz"

Coşkun Sabah ortağının kendisini 500 bin lira dolandırmasına rağmen sektöre devam etmişti.

HAYALLERİNE KİLİT VURDU...

Başarılı sanatçı son olarak katıldığı bir davette yumurta sektörünü bıraktığını açıkladı.

Sabah radikal kararı hakkında, "Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı paramızı kazandık. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz." ifadelerini kullandı.

MİNE ÇAĞLAR KONDU

Bir dönemin unutulmaz çocuk dizisi "Çarli İş Başında" ile tanınan ve canlandırdığı saf, sempatik Cilvenaz karakteriyle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmüyor.

2000'lerin başında yayınlanan dizideki enerjik, renkli ve akılda kalan performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Kondu, o yıllarda ekranın parlayan genç yıldızlarından biri olarak dikkat çekmişti.

Bugün 47 yaşında olan Kondu, dizi döneminin ardından adeta gözlerden kayboldu. Oyunculuk kariyerini tamamen geride bırakan Kondu, yaşamına bambaşka bir rota çizdi.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olan eski oyuncu, yıllar sonra eğitimini aldığı mesleğe dönerek veteriner hekim olarak çalışmaya başladı.