Aşk hayatında yeni bir sayfa! Buse Terim'den çok konuşulacak ilişki açıklaması: "Karışıma eşi benzeri olmayan biri çıktı"

Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir şekilde yeni aşka yelken açtığını duyuran Buse Terim, taze ilişkisiyle gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni aşkını gözlerden uzak yaşayan Terim son olarak ilişkisi hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı...

Giriş Tarihi: 02.02.2026 09:02
Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti. Çift, evlilikleri süresince iki kız çocuğu sahibi olmuş; ilk kızları Nil 2016'da, ikinci kızları Naz ise 2018 yılında dünyaya gelmişti.

Çift, yaşadıkları sorunların ardından 10 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. İlişkilerindeki krizi aşamayan ikili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanarak yollarını ayırmıştı.

Buse Terim, boşanmanın ardından; ''Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için.'' demişti.

Terim, boşanmanın ardından ise sürpriz bir şekilde yeni aşka yelken açtığını duyurmuştu.

ÇOK KONUŞULACAK İLİŞKİ AÇIKLAMASI!

Evliliğini noktaladıktan sonra kalbini sır gibi sakladığı gizemli erkek arkadaşına kaptıran Buse Terim son olarak takipçileriyle sosyal medya hesabından soru- cevap yaptı.

"KARIŞIMA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİRİ ÇIKTI"

Terim takipçisinin sorduğu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna içten bir cevap vererek şunları söyledi: "Çok teşekkür ederiz, her şey gayet güzel gidiyor. Özelin, özel kalmasını seviyorum; bu yüzden her anı paylaşmayı tercih etmiyorum. Yaşı sorulmuş, aynı yaştayız. Baby On The Fest'te tanıştık. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor… Hem de çok güzel ediyor.
Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum. Allah isteyen herkese nasip etsin " Terim'in yeni aşkı hakkında yaptığı açıklamalar magazin dünyasında ses getirdi.

NELER OLMUŞTU?

Özel hayatı sıkça merak edilen Buse Terim, yeni bir aşka yelken açmasıyla magazin gündemine bomba bir giriş yapmıştı. Aşkları tüm hızıyla süren çift, geçtiğimiz günlerde yaptıkları kış tatili için Kapadokya'yı tercih etmişlerdi.

TEK KELİMELİK AŞK İLANI!

Buse Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik kareyle dikkat çekerken, paylaşımında sevgilisinin hesabını da etiketlemişti. "Biz" diyerek adeta aşkını ilan ettiği o kareyle Terim'in birlikte olduğu kişinin Instagram'da "batuson" kullanıcı adıyla yer aldığı da ortaya çıkmıştı.

35 yaşındaki Buse Terim, boşanma sürecinin ardından özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti. Ancak geçtiğimiz dönemde yaptığı sürpriz bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını ilk kez duyurarak gündeme gelmişti.

Peş peşe yayınladığı karelerde sevgilisinin yüzünü göstermemesi ve hesabını etiketlememesi ise takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.

"MUTLULUĞUMUZA ORTAK OLDUNUZ, TEŞEKKÜR EDERİM"
Paylaşımların kısa sürede büyük ilgi görmesi üzerine bir açıklama yapan Terim, aldığı destek mesajlarına kayıtsız kalmamıştı.

Yeni bir döneme adım attığını belirten Terim, "Hayatıma giren bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Gönderilerimin ardından gelen güzel dilekler ve samimi yorumlar beni gerçekten çok duygulandırdı" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLEM VE KIZLARIM HER ŞEYDEN HABERDAR"
Sürecin herkes tarafından merak edildiğini belirten Terim, ilişkilerinin doğal bir akış içinde ilerlediğini vurgulamıştı.

"Kızlarım, ailem ve en yakınlarım hayatımın her adımında yanımda. Bizim için önemli olan sevgi, saygı ve huzurun olduğu bir yol" diyen Terim, yeni başlangıcının kendisine iyi geldiğini ve bu mutluluğu paylaşan herkese teşekkür etmişti.

Sürpriz paylaşım sonrası Buse Terim'in mutluluğu adeta gözlerinden okunuyor. Terim'in, paylaştığı bu karelerle duyurduğu yeni sevgilisi kısa sürede gündeme oturmuştu.